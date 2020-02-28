С марта на российских дорогах появятся «ретроавтомобили»

28.02.2020, 10:35, Новости дня

С 1 марта в силу вступит утвержденный Росстандартом ГОСТ, согласно которому машины 1990 года выпуска и старше после прохождения специального техосмотра могут стать полноценными участниками дорожного движения.

Пока для этого нужно дополнительное разрешение, передает «Вечерняя Москва».

Автомобильный эксперт Алексей Аксенов отметил, что в РФ «достаточно много машин старше 30 лет, которые пригодны для того, чтобы ездить по нашим дорогам».

При этом «многие из них уже долгое время стоят в гаражах и не используются, и вряд ли в таком случае люди сразу поедут проводить техосмотр, но в целом решение правильное».

Ранее стало известно о планах Минпромторга повысить транспортный налог на старые коммерческие автомобили. В ведомстве объяснили, что такая техника «ежедневно наносит непоправимый ущерб экологии и здоровью граждан», а предполагаемая мера «позволит повысить привлекательность новых и более экологичных транспортных средств».

Изменения планируется ввести с 2021 года, частных автомобилей они не касаются.

Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что повышение налога на старые коммерческие машины потребует и новых льгот.