Криштиану Роналду оттолкнул фаната при попытке того сфотографироваться с ним

28.02.2020, 10:32, Разное

Криштиану Роналду расстроил своего поклонника на футбольном стадионе. Ультраса игрок оттолкнул, когда тот хотел с ним сфотографироваться.

Поклонник выскочил на поле во время поединка 1/8 финала Лиги чемпионов, где встречались туринский «Ювентус» и французский «Лион». Матч завершился минимальным поражением итальянской команды, что сильно расстроило португальского нападающего Криштиану Роналду.

Фанат сумел прорваться сквозь группу стюардов на стадионе «Олимпик», чтобы успеть сделать совместную фотографию со звездой мирового футбола. Когда он подошел к тому, форвард португальской сборной и «Ювентуса» оттолкнул мужчину с разозленным лицом. Охранники попытались вывести болельщика, но тот упал, схватил и обнял Роналду на коленях. Как правило, форвард никогда не против сфотографироваться с поклонниками, но горечь от поражения лишила его хорошего настроения в тот день.

Игра плей-офф Лиги чемпиона сезона 2019-2020 между «Лионом» и «Ювентусом» завершилась победой команды из Франции с результатом 1-0. В этом поединке прервалась голевая серия португальца, которая продолжалась в течение девяти матчей. Ответная встреча состоится 17 марта в Турине, именно там решится еврокубковая судьба «Старой Синьоры» в нынешнем году, отмечает «Слово и Дело».

Криштиану Роналду перебрался в «Ювентус» в 2018 году, до этого он девять лет защищал цвета другого европейского гранда — мадридского «Реала» и стал лучшим бомбардиром «сливочных» за всю их историю. За «галактикос» Роналду забил 311 голов. С 2018 года нападающий играет на «Юве» и уже успел забить 42 мяча. В 2009-2013 годах Роналду считался самым дорогостоящим игроком в мире, за его трансфер из «Манчестер Юнайтед» в «Реал» руководство испанского клуба заплатило 80 миллионов фунтов стерлингов. Мадрид заработал на переходе своего голеадора в стан итальянцев 112 миллионов евро. Уже в первом сезоне спортсмен стал чемпионом Италии, победителем Суперкубка страны и получил награды лучшего игрока сезона Серии A и футболиста года в Италии.