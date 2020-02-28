Звезда фильма «Раба любви» Елена Соловей впервые за долгое время появилась на публике

28.02.2020, 10:32, Разное

Звезда фильм «Раба любви» Елена Соловей впервые за долгое время появилась на публике и встретилась со своими знакомыми. Её появление на шоу Андрея Малахова стало крайне неожиданным и приятным сюрпризом для поклонников.
После смерти своего супруга, Елена Соловей решила отойти от светских мероприятий и публичных выступлений. Она проводила время со своими хорошими знакомыми, и за её моральное состояние беспокоились многие поклонники. Теперь же актриса решила появиться в эфире шоу «Привет, Андрей!», что и стало приятной неожиданностью для почитателей таланта артистки и любителей советских кинопроизведений. Одним из таких стал фильм «Раба любви», который и принёс заслуженное признание Елене Соловей и прославил её во всём мире. Никита Михалков не раз отмечал поразительный талант знаменитости и говорил, что для него она является музой.

Сейчас Елена Соловей на постоянной основе живёт в США. Знаменитость рассказала, что уже привыкла к неторопливому и размеренному ритму жизни и любит просто гулять на свежем воздухе. Актриса признаётся, она совершенно не скучает по прежней славе и бывает приятно удивлена, когда туристы из РФ узнают её.



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