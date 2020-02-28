Facebook удалит дезинформирующую рекламу с обещаниями исцеления от коронавируса

28.02.2020, 10:32, Разное

Социальная сеть Facebook начнет удалять все объявления и рекламу, обещающие вылечить или замедлить распространение коронавируса COVID-19. Кроме того, блокировке подвергнется информация, из-за которой может пострадать множество людей.

По словам представителей компании Facebook, не только на их ресурсе, но и Amazon и Marketplace начали появляться рекламные сообщения дезинформирующего характера. Мошенники под видом помощи, например, излечения от коронавируса COVID-19, обманывают доверчивых пользователей Сети.

Внедрение новой политики позволит полностью запретить рекламу, имеющую отношение к коронавирусу COVID-19. Поскольку количество зараженных людей с каждым днем увеличивается, на платформе Facebook аналогичным образом становится больше дезинформирующих сообщений с сомнительными обещаниями.

Многие компании также жалуются на перекупщиков, «накрутивших» цену на обычные медицинские маски на фоне распространения коронавируса COVID-19. Однако они действуют в рамках закона, поэтому торговые площадки не могут заблокировать их деятельность.