Турецкий спецназ вышел на защиту посольства России

28.02.2020, 10:31, Новости дня

Безопасность российских загранучреждений на территории Турции обеспечивают силы полицейского спецназа республики, сообщил пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирина Касимова.

«Со вчерашнего вечера охрана посольства и других российских загранучреждений в Турции усилена. Безопасность обеспечивается силами полицейского спецназа. Для этого турецкой стороной принимаются исчерпывающие меры», – передает ТАСС слова пресс-атташе.

В свою очередь глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что международное сообщество должно принять меры для защиты гражданского населения и объявления бесполетной зоны над Идлибом.

«Гаранты астанинского процесса – РФ и Иран – потеряют свой авторитет, если не выполнят своих обязательств по сокращению насилия и военных действий в Идлибе», – приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, ранее российский посол в Турции Алексей Ерхов рассказал, что ему продолжают поступать угрозы. По его словам, авторы угроз заявляли, что «возведут небоскребы из черепов» российских военных. Посол выразил мнение, что те, кто отправляют эти сообщения, могут не осознавать возможных последствий своих действий.

В пятницу в Минобороны РФ сообщили, что террористы из Идлибской зоны деэскалации в четверг, 27 февраля, предприняли попытку проведения крупного наступления на позиции сирийских правительственных войск. В ведомстве сообщили, что сирийские войска обстреляли в Идлибской зоне в районе населенного пункта Бехун находившихся вместе с террористами турецких военных, которых там не должно было быть. Уточнялось, что авиация ВКС РФ в этом районе не применялась.

В результате авиаудара в сирийской провинции Идлиб погибли свыше 30 турецких военных. Турция ответила ударами по территории Сирии.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее подчеркивал, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба.