Ургант пошутил про пермский детсад, где детям включили песню про водку

28.02.2020, 10:31, Новости дня

Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала пошутил про пермский детский сад, где на праздновании Масленицы для детей включили песню про водку, пиво и вино.

Видеоролик с программой «Вечерний Ургант» опубликован на YouTube.

«Маслена Масленица весело резвились. Водка, пиво и вино – в общем, отравились». Ну, собственно, песня-то учит. Только вопрос, почему именно эта песня прозвучала на детском празднике <…> Ну, а под какие песни детям драться на подушках на Масленицу? Элджей и Федук могли бы спеть «блинов так много, я перестаю дышать», Artik & Asti спели бы «под грустный блин», – высказался Ургант.

По словам Урганта, в теме Масленицы сейчас только рэпер Скриптонит, ведь «ощущение, что у него все время блин во рту во время исполнения».

Ранее на утреннике в честь Масленицы в детском саду Перми включили песню, в которой поется про водку, пиво и вино. Родители обратились в Роспотребнадзор, после чего в городском Департаменте образования пообещали провести проверку. После инцидента уволилась заведующая детским садом.



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