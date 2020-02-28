Скандалы: Захар Хитрый, он же Партнер, он же Вишенка

28.02.2020, 10:25, Разное

Полковника Дмитрия Захарченко обвинили в получении виртуальных взяток

Отбывающий срок за коррупцию и воспрепятствование правосудию экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко вскоре вновь предстанет перед судом. Следственный комитет России (СКР) вменил ему еще два эпизода получения взяток «за общее покровительство». В общей сложности с 2007 по 2016 год бывший заместитель начальника управления «Т» ГУЭБиПК получил около 1,5 млрд руб. от руководства компаний «Газпром автоматизация» и «Группа компаний 1520» (один из крупнейших подрядчиков РЖД). Причем в первом случае взятку офицеру полиции передали в виде оплаты отдыха в «Гранд Отель Поляна» и «Поляна 1389 Отель и Спа» на горнолыжных курортах в Сочи.

Постановление о привлечении в качестве обвиняемого Дмитрию Захарченко следователь СКР предъявил в минувший вторник в мордовской колонии №5, где тот отбывает срок в 12,5 года за коррупцию и воспрепятствование правосудию. При этом, как отмечают защитники экс-полковника, никаких следственных действий по этому делу с ним ранее не проводилось. Ему предъявили обвинение и тут же объявили о завершении расследования. Знакомиться с материалами дела, которое занимает 50 томов, господин Захарченко будет уже в Москве, куда его вскоре этапируют из Мордовии.

В уголовном деле речь идет о двух эпизодах получения взяток в крупном и особо крупном размерах (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ). Причем за вознаграждение конкретных услуг сотрудник МВД не оказывал, а лишь осуществлял общее покровительство взяткодателям.

В первом случае Дмитрий Захарченко в ноябре 2007 года, став заместителем начальника 3-го отдела (противодействие преступлениям в сфере строительства и ЖКХ) ОРБ №5, вступил в неформальные отношения с совладельцами ООО «Группа компаний 1520» Валерием Маркеловым и Борисом Ушеровичем, а также бывшими владельцем столичного хоккейного клуба «Спартак» и Инкредбанка Германом Горбунцовым, заместителем председателя этого кредитного учреждения Дмитрием Моториным и членом совета директоров банка «Новое время» Иваном Станкевичем. Двое последних еще в 2006 году организовали так называемую «площадку», занимавшуюся незаконными банковскими операциями. Как установили следователи, особенности функционирования автоматизированной банковской системы (АБС) «Специальный учет» (другое название «eb2») позволяли ее руководителям и клиентам проводить весь комплекс незаконных банковских операций (обналичивание, вывод за границу) через официальные банковские системы.

В конце 2006 года услугами этой «площадки» начали пользоваться господа Маркелов и Ушерович. Тогда же вместе с подельниками Моториным и Станкевичем они предложили полковнику Захарченко за €150 тыс. ежемесячно оказывать им «общее покровительство». Когда офицер полиции согласился, его данные под псевдонимом Захар Хитрый внесли в базу клиентов АБС и открыли ему виртуальный счет. Согласно договоренности сторон, господин Захарченко имел возможность получать деньги с этого счета и наличными. По подсчетам СКР, в такой форме взаимоотношения между бизнесменами и коррумпированным офицером МВД продолжались с 2007 по 2009 год. За это время полковник Захарченко получил €2,85 млн.

В мае 2009 года из-за финансовых разногласий между господином Горбунцовым и остальными коммерсантами деятельность «площадки» была приостановлена, и ежемесячные выплаты Дмитрий Захарченко получать перестал. Уладить разногласия с перебравшимся в Лондон господином Горбунцовым его деловым партнерам удалось лишь в феврале 2011 года. В итоге господину Захарченко предложили продолжить сотрудничество, но уже на других условиях. С этого времени взятки ему передавали в размере 20% ежемесячного незаконного дохода «площадки» в рублях, долларах и евро. На этот раз сотруднику МВД дали псевдоним Партнер, который в 2018 году поменяли на Вишенку. За пять лет сотрудничества с банкирами Дмитрий Захарченко, по данным следствия, получил от них еще 1,3 млрд руб.

В общей сложности, подсчитали в СКР, сумма взяток от Валерия Маркелова и его партнеров составила почти 1,5 млрд руб.

В отношении коммерсантов также возбуждены уголовные дела в даче взяток в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК). Однако под стражей сейчас находится лишь совладелец «Группы компаний 1520» Валерий Маркелов и двое посредников, передававших деньги офицеру полиции: адвокат Виктор Белевцов и ростовский бизнесмен Василий Критинин. Остальные фигуранты, как только узнали о задержании в Москве Дмитрия Захарченко, сразу же уехали за границу.

Второе преступление господин Захарченко, по версии СКР, совершил в конце 2015 года. Тогда офицер уже являлся заместителем начальника управления «Т» ГУЭБиПК. Как установили следователи, из корыстных побуждений обвиняемый Захарченко согласился оказывать «общее покровительство» Авшолуму Юнаеву, который в том же 2015 году был избран в совет директоров ОАО «Газпром автоматизация», а сейчас является председателем совета директоров этой структуры. Отблагодарил господин Юнаев своего покровителя оплатой новогоднего отдыха в 2015–2016 годах в сочинских «Гранд Отель Поляна» и «Поляна 1389 Отель и Спа». Двухнедельное проживание в этих гостиничных комплексах обошлось господину Захарченко почти в 850 тыс. руб.

Отметим также, что Авшолум Юнаев среди обвиняемых в даче взятки в списках СКР не значится. Судя по всему, от уголовной ответственности его освободили в связи с деятельным раскаянием.

Адвокат Юрий Новиков, представляющий интересы Дмитрия Захарченко, заявил вчера “Ъ”, что его клиент своей вины в инкриминированных преступлениях не признает и сущность обвинения ему непонятна.

Другой адвокат Валерия Туникова, сообщила, что в части предполагаемых взяток от финансистов защитники еще разбираются, а в эпизоде с господином Юнаевым, по ее словам, состава преступления нет. «Дмитрий Викторович (Захарченко.— “Ъ”) вспомнил эту историю. Его сосед Юнаев предложил путевки, которыми по какой-то причине не смог воспользоваться его родственник или знакомый, и Захарченко их выкупил»,— отметила она.

Олег Рубникович, Николай Сергеев