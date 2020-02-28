Скандалы: Нью-йоркские квартиры семьи российского премьера Михаила Мишустина

28.02.2020, 10:30, Разное

Навальный нашел у предпринимателя Александра Удодова, женатого на сестре главы правительства, недвижимость в США

Или «Семья премьер-министра Мишустина связана с делом Магнитского» или «Зять главы Налоговой службы промышляет незаконным возвратом НДС». Какой вам заголовок больше нравится? Любой подходит. Вот честное слово, еще два дня назад я и представить не мог, что могу написать такой заголовок к расследованию. А теперь вот пишу, и это чистая правда.

Вот что:

Это фрагмент интервью «бизнесмена» Александра Удодова изданию «Известия». В первом же абзаце — сенсация. Хоть его никто об этом не спрашивал (перечитайте вопрос), и никто никогда об этом не писал, Удодов вдруг заявляет: он женат на родной сестре премьер-министра Мишустина.

Вы знаете, с момента назначения Мишустина его пиар-служба разместила много смешной и нелепой заказухи, имеющей своей целью отмыть не очень чистую биографию чиновника и объяснить, откуда у него миллиарды. Журналисты-ипотечники старались, как могли. Коммерсантъ называл его «консервативным инвестором», заработавшим все на депозитах. Потом РБК публиковал полностью противоречащую этому статью о том, как гениальный Мишустин заработал 33 миллиона долларов за 18 месяцев в бизнесе. Была уморительная заказуха (обязательно почитайте, это правда очень смешно) в МК, воспевающая то, как «бизнесмен» Удодов поднимает с колен российскую экономику. И при этом одаривает семью Мишустина недвижимостью. Форбс публиковал какую-то очень странную статью про «гениального» сисадмина Мишустина и его делишки в 90-х (превентивно, видимо).

Замечу, что вранье Мишустина о легальности его капиталов тоже очень подробно разобрано и разоблачено в СМИ.

Здесь в Зе Белл

Здесь в «Ведомостях»

Здесь об этом пишет моя подружка из «Медузы» Татьяна Лысова.

Здесь Сергей Алексашенко.

Суперподробно и убедительно это разобрал Владимир Милов.

Безусловно, среди непредвзятых людей есть консенсус: премьер-министр Мушустин врёт о происхождении своих капиталов.

Но интервью новоявленного зятя Мишустина Удодова «Известиям» — это абсолютно новый уровень. Мы честно опешили и несколько дней вообще не понимали, что с этим делать. Объясню почему. Одним вот этим предложением Удодов обеспечил формальную, юридическую связь между собой и всем его «бизнесом» и семьей второго по важности чиновника России.

«Правда в том, что с 2008 года я женат на его родной сестре Наталии»

Мы не знаем зачем он это сказал и, главное, как теперь Мишустин будет выкручиваться. Но сказал, что муж — значит, муж. Никто за язык не тянул.

Если вы забыли, что такой Удодов, перечитайте или пересмотрите наше недавнее расследование о Мишустине. Тогда, месяц назад, рассказывая об Удодове, я сказал, что он настолько мутный персонаж с бандитским прошлым, что ему с чиновником Мишустиным в городе-то одном негоже находиться. Ну вот а теперь мы все узнали: Удодов — зять Мишустина.

И все истории про Удодова теперь играют новыми красками. Вот, например, отличное расследование «Открытых Медиа»: им удалось найти материалы дела о махинациях с незаконным возвратом НДС. Они изучили следственные документы и обнаружили там стенограммы телефонных переговоров, где Удодов натурально организовывает всю схему, знакомит всех фигурантов между собой, организует подделку документов для налоговой и так далее.

Открытые Медиа

По этому делу на 6 лет отправился в колонию главный бенефициар этой схемы, бывший сенатор Александр Сабадаш. Только пока шло расследование, Удодов созвонился с ним 200 раз.

Открытые Медиа

То есть зять действующего главы Федеральной Налоговой Службы был самым активным образом вовлечен в процесс подделки налоговых документов и незаконного возмещения денег из этой самой налоговой службы. Так и представляю, сидят Удодов и Мишустин вместе за семейным новогодним столом, кушают бутерброды с икоркой, смотрят «Иронию Судьбы», а один при этом ворует из налоговой службы, а другой ее возглавляет.

Но это все старые истории, заигравшие по-новому.

Представляем вам новый супер-интересный эпизод биографии зятя Мишустина, ранее никому не известный. Удодов, как мы выяснили, вскоре после свадьбы с сестрой Мишустина, приобрел 6 квартир в прекрасном новом жилом комплексе на 20 Pine Street в Нью-Йорке. В трехстах метрах от знаменитой Уолл Стрит.

Никакой конспирологии. Никто нам это не «слил» и не «сообщил». Вся информация доступна в нью-йоркском реестре недвижимости. Можете проверять.

5 квартир было куплено 23 декабря 2009 года. Они куплены не напрямую Удодовым как физлицом, а через 5 фирм. То есть они были изначально оформлены на фирмы с похожими названиями (PINE 2315, PINE 2401, PINE 2407 и т.д.), а Удодов уже приобрел эти фирмы вместе с квартирами.

Внимательно изучая документацию в нью-йоркском реестре, мы видим его фамилию в документе на пожарную сигнализацию:

Документ полностью

А вот документ ипотеки, где однозначно указано, что Удодов является единственным владельцем фирм, которым принадлежат квартиры:

Документ полностью

Указанная стоимость пяти квартир 5,1 млн долларов. Удодов переоформил на себя ипотеку на сумму 1,9 млн долларов и направлял в банк платежи от сдачи квартир в аренду.

Вот так выглядит одна из этих квартир, которая принадлежала Удодову, и ее сдавали:

Ссылка на объявление

Летом 2010-го зять Мишустина Удодов приобретает шестую квартиру в этом же доме. По такой же схеме, через юрлицо. Стоимость 1,3 млн долларов.

Теперь, обладая знанием о том, что Удодов и сестра Мишустина супруги, это имущество можно смело считать совместно нажитым. То есть это не «квартиры Удодова», а «квартиры сестры главы налоговой службы и её мужа». Квартиры, кстати, к 2018-му году все продали. Очень надеемся, что семья чиновника не забыла указать этот доход в своих налоговых декларациях.

Но история наша не о 6,4 миллионах долларов, потраченных на американскую недвижимость. Наша история совсем про другое.

Если вы погуглите адрес удодовских нью-йоркских квартир (20 Pine Street), то обнаружите, что про этот жилой комплекс уже много писали в СМИ. И не поверите, в связи с Россией.

Ссылка

Я надеюсь, вы все хорошо помните дело Магнитского. Юрист Сергей Магнитский раскрыл схему, по которой жулики незаконно возместили налогов на 230 миллионов долларов, вывели их из России, а самого Магнитского замучили и убили в тюрьме.

Украденные деньги вывели за границу и распределили между кучей разных людей. Глава налоговой, которая это все провернула, купила себе квартиру в Дубае. Следователи и полицейские получили деньги и накупили себе недвижимости в Москве. Ну а часть этих денег была переправлена на счета фирм Дениса Кацыва, российского жулика и сына бывшего вице-президента РЖД.

На эти самые деньги, украденные по «схеме НДС», Кацыв купил себе недвижимость в Нью-Йорке. Американские власти эту недвижимость в 2013-м году арестовали в связи с делом об отмывании средств по делу Магнитского. Было открыто дело, в результате которого Кацыв пошел на сделку и выплатил в американский бюджет 6 миллионов долларов штрафа.

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Пикантность ситуации в том, что арестованная недвижимость Кацыва — это 5 квартир по уже знакомому нам адресу 20 Pine Street. В том же самом доме, что и 6 квартир Удодова.

Выдержка из материалов прокуратуры: Prevezon Holding (компания Кацыва) покупает недвижимость по адресу 20 Pine street.

А дополнительного градуса всей этой истории добавляет то, что Кацыв и Удодов купили свои квартиры с разницей в 3 недели. Кацыв 30 ноября, а Удодов 23 декабря 2009 года.

Фрагмент выписки на одну из квартир Дениса Кацыва

Ситуация выглядит — хуже не бывает. Я не знаю, где Мишустин должен опубликовать свою следующую заказуху и как это вообще можно объяснить.

Но вот как ситуация выглядит на этот момент: