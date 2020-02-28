Как похорошела реновация при Собянине: мэрия поменяла правила выдачи квартир в свою пользу

28.02.2020, 10:29, Новости дня

Мэрия Москвы изменила правила реновации, после того как не смогла предоставить переселенцам квартиры обещанного качества

СМИ сообщили, что мэрия Москвы под конец 2019 года изменила порядок выдачи новых квартиры горожанам в рамках программы реновации.

Изначально по правилам москвичи, переселяемые по программе реновации, должны были получать жилье с улучшенной отделкой. На этих условиях программа получила общественное одобрение. Но по тем или иным причинам (возможно «не потянули») московские власти поменяли этот порядок.

Как сообщает Readovka, 11 ноября 2019 года были внесены поправки, о которых широко не объявлялось. Поправки заключались в том, что если дом, в который переселяют жильцов старых домов, построен не по программе реновации, то ему необязательно отвечать заявленным нормам качества.

С этим новшеством столкнулась семья Михайловых. Супруги Александр и Вера отказались заселяться в новую квартиру (проспект Вернадского, дом 58) – она не соответствовала государственным нормам, и это подтвердила экспертиза.

Михайловы жили в двухкомнатной квартире в доме 51 по улице Удальцова. Департамент городского имущества Москвы предложил семье варианты – они не устроили Михайловых, заявленным стандартам квартиры не соответствовали. Департамент признал, что Михайловы правы, однако в январе 2020 года они не смогли выиграть суд – им сообщили, что правила игры на ходу поменялись

И только в конце января, в Никулинском суде города Москвы, где рассматривался иск Департамента) по причине отказа переезда в новое жилье, москвичи узнали, что нормы были изменены.

Михайловы жили на 34 метрах, а получили квартиру в 31,6 метра. Переселять же должны по принципу «метр в метр».

В новом жилье ни сантехника, ни окна не соответствовали нормативам мэрии. В ванную комнату не влезала стиральная машина, на кухне отсутствует окно, а застекленный балкон опасен из-за отсутствия прочного заграждения.

Основной этап переселения по реновации должен произойти в 2020-2021 годах, и многие москвичи могут столкнуться с тем, что попадут совсем не в то жилье, на которое рассчитывали.