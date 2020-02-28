Динамика коронавируса на 28 февраля: ученые сообщили о будущем COVID-19

28.02.2020, 10:29, Новости дня

По-прежнему в день прибавляется более 1000 зараженных, но чуть снижается смертность и растут темпы выздоровления.

Вирус COVID-19 не утихает, рост заболеваемости остается примерно на том же уровне, что и в предыдущие дни. Однако смертность от коронавируса в целом снижается, а темпы выздоровления наоборот растут.

К 28 февраля от коронавируса на планете страдают 83368 человек. Сутки назад заболевших было 82205 человек, таким образом число зараженных в мире выросло на 1163 человека. Накануне стало больше на 1205 заболевших, в среду – на 847 человек, во вторник – на 747.

На 28 февраля от последствий заражения COVID-19 скончались 2858 человек. Сутки назад было известно о 2804 умерших, то есть за сутки скончались 54 человека. Смертность продолжает понемногу снижаться, в предыдущие дни регистрировались такие показатели: 44 человека в четверг, 61 – в среду, 80 – во вторник, 158 – в понедельник.

В пятницу известно о 36528 выздоровевших – за сутки излечились 3643 человека. Это существенно больше, чем в предыдущие дни. Так, за четверг поправились 2820 человек, за среду – 2404 человека, за вторник – 2698 человек, за понедельник – 1830 человек.

Тем временем российские ученые предрекли будущее коронавирусу. COVID-19 станет таким же сезонным явлением как сейчас сезонный грипп, считают вирусологи. Каждый год волнообразно коронавирус будет терзать самую восприимчивую часть населения – пожилых, людей с ослабленным иммунитетом. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на член-корреспондента Российской академии наук, доктора биологических наук Сергея Нетесова. Со специалистом согласны и другие его российские коллеги.

Пока ВОЗ не считает распространение инфекции пандемией, а смертность от коронавируса не так велика, как прогнозировалось в начале вспышки. Однако COVID-19 проник уже на все континенты, исключая Антарктиду, и продолжает захватывать всё новые страны. Утром 28 февраля стало известно о заражениях в Белоруссии и Новой Зеландии. Также зарегистрированы случаи заболевания в Литве, Швеции, Нигерии и Нидерландах.

В Южной Корее заболело 2022 человека и 13 умерло, в Италии вирусом инфицировано 605 человек и 17 умерло (в стране началась паника), в Иране заболело 245 жителей (вирус «пробрался» даже в правительство страны), в США — 60 человек, во Франции — 38 человек.

Всего COVID-19 наблюдается в 48 странах. В России новых случаев заболевания пока нет.

Накануне было опубликовано видео тренировочной спецоперации в Китае – спецназ жестко отрабатывал ситуацию с задержанием инфицированного человека, который оказывает сопротивление.