«Единая Россия» делает ставку на губернаторов

28.02.2020, 10:29, Новости дня

Партия власти готовится к большой кадровой революции

«Единая Россия» в предстоящем марте проведет ротацию секретарей некоторых региональных отделений. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале партии. В сообщении отмечается, что «во второй половине марта ожидается смена секретарей порядка 15 региональных отделений.» «Среди тех, кто возглавит партию в регионах, будут и губернаторы», — заявили в «ЕР».

Напомним, осенью прошлого года президиум генсовета «Единой России» назначил руководителей 13 субъектов Российской Федерации секретарями региональных отделений партии. Секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак тогда заявлял, что вопрос обновления корпуса секретарей региональных отделений партии не закрыт. По мнению Турчака, партия стала эффективнее работать в регионах, где губернаторы возглавили региональные отделения.

Как заявил «Блокноту» руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев, все кадровые перестановки необходимо рассматривать сквозь призму желания усилить позиции партии.

Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев уверен: партия власти пытается усилиться

«Понятно, что для системообразующей партии оптимально, если ее региональное отделение возглавляет высшее должностное лицо региона. С одной поправкой, у главы региона при этом не должно быть высокого антирейтинга. Чтобы призма не давала искажений, есть данные регулярных социсследований. Таких как георейтинг ФОМ. Конечно, есть риск, что при губернаторе во главе регионального отделения «Единой России» административные методы ведения кампании возобладают над электоральными. Но цель оправдывает средства», — заявил Калачев.

Планы по ротации секретарей региональных отделений «Единой России», как и другие разговоры о реальных и предполагаемых изменениях в этой партии, хорошо понятны, утверждает в разговоре с «Блокнотом» политолог Алексей Шабуров.

«Все они связаны с предстоящими выборами в Государственную думу. Рейтинг «Единой России», упав в 2018 году, так и не поднялся. Чем ближе выборы, тем острее стоит задача по увеличению рейтинга. Вопрос в том, как это сделать. Одно из направлений – структурные изменения в самой партии. Идея привлечь губернаторов к руководству региональных отделений возникла в прошлом году. С одной стороны, партия получает дополнительный административный ресурс за счет губернаторов, с другой – губернаторы теперь будут нести личную ответственность за ее результат», — уверен эксперт.

«Единую Россию» ждет серьезная ротация

По его мнению, ставка «Единой России» на губернаторов позволяет предположить, что в будущей избирательной кампании роль административного ресурса будет весьма велика: «Вместе с тем, есть большие сомнения в том, что приход губернаторов позволит как-то существенно поднять рейтинг «Единой России». В народе губернаторы и так воспринимаются как часть «партии власти», а потому для электората нет большой разницы, руководит губернатор отделением или нет».

Ротация — вполне естественное мероприятие в современном мире, отмечает эксперт Института региональной экспертизы Марат Хамидуллин. «Поэтому неудивительно, что «Единая Россия» в ближайшее время займется сменой секретарей отделений в некоторых регионах. Скорее всего, это будут регионы, где в сентябре состоятся выборы в заксобрания и городские думы. На фоне некоторого падения рейтинга партии власти нужны новые лица, а также новые подходы к работе. Помимо устоявшихся аппаратчиков, в партию должны приходить люди с земли, люди с высоким рейтингом среди населения, лидеры мнений. Не исключаю, что в тех регионах, где рейтинг губернатора достаточно высок, отделения партия возглавят эти же губернаторы, чтобы поделиться своим рейтингом с партией в канун выборов», — подчеркнул Хамидуллин.

Руководитель аналитического центра «Политген» Ярослав Игнатовский заявил «Блокноту», что, во-первых, периодическая ротация секретарей реготделений необходима, особенно там, где результаты партии не высоки. «Во-вторых, это осуществление того, что было провозглашено на съезде, где был взят курс на повышение политической ответственности губернаторов. Чтобы не чурались партии власти. Для многих губернаторов технократов это будет первый подобный опыт», — заключил политконсультант.