Сирийская армия нанесла удар по позициям Турции в сирийском Идлибе. Погибли 33 турецких военных, 32 ранены

28.02.2020, 9:24, Новости дня

В ночь на 28 февраля сирийские военные армии Башара Асада нанесли авиаудар по позициям турецких военных в сирийском Идлибе. Турецкие информагентства подтвердили, что погибли 33 турецких военнослужащих, а 32 получили ранения. 

Россия оказывает активную поддержку продвижению сторонников Асада в Идлибе, однако ее официальные представители утром 28 февраля отрицали причастность к авиаудару. Как заявил первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, Россия поддерживает сирийскую армиюв в Идлибе только при противодействии террористам и будет взвешивать

каждый шаг, «чтобы не навредить».

«Мы пришли туда надолго, у нас там есть базы в Хмеймим и Тартусе.

Мы пришли оказывать помощь законному режиму на законных основаниях поприглашению законного президента. Но мы не собираемся вмешиваться в какие-то внутренние конфликты, мы не участвуем впрямую в боевых действиях. Мы поддерживаем сирийцев нашими ВКС только когда они работают по террористам, — цитирует Джабарова Интерфакс. — Поэтому, я думаю, здесь надо взвешивать каждый шаг, чтобы не навредить. И мы это будем делать».

Турция утром 28 января созвала экстренное заседание НАТО по Идлибу. Это заседание представителей Альянса пройдет в пятницу в Брюсселе. 

 

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил в Twitter, что Анкара инициировала экстренное заседание Альянса, основываясь на статье 4-й Североатлантического договора. Она предполагает, что «договаривающиеся стороны всегда будут консультироваться друг с другом в случае, если, по мнению какой-либо из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность какой-либо из Договаривающихся сторон окажутся под угрозой». 



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