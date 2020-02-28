Российские туроператоры попросили господдержку из-за коронавируса

28.02.2020, 10:23, Новости дня

Туроператоры попросили Минэкономразвития РФ оказать поддержку отрасли: иначе возможны банкротства на российском туристическом рынке из-за коронавируса.

"Российский союз туриндустрии (РСТ) обратился к министру экономического развития Максиму Решетникову с просьбой оказать поддержку туроператорам, работающим на направлениях Китайской Народной Республики, Италии, Южной Кореи и Ирана", — сообщается в заявлении РСТ, которое цитирует ТАСС.

Кроме этого, РСТ просит помочь вернуть деньги от зарубежных партнеров российских туроператоров.

"Если ситуация продолжит ухудшаться, и последует закрытие других направлений, российская туриндустрия может понести серьезные структурные потери", — предупредили в РСТ.

Без государственной поддержки ряд туроператорских компаний "будут вынуждены прекратить свою деятельность", — прогнозируют в союзе.

Ранее Всемирный совет по туризму и путешествиям (WTTC) оценил в 22 миллиарда долларов ущерб глобальной туристической отрасли из-за эпидемии коронавируса.

По оценке WTTC, наибольшие потери будут в Азии из-за Китая, где появился вирус. В этом регионе туризм рос темпами 7 процентов в год и составляет 11 процентов ВВП.



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