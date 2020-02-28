21-летний житель Корсакова получил срок за умышленное заражение ВИЧ несовершеннолетней

28.02.2020, 10:23, Новости дня

21-летнего жителя Корсакова (Сахалинская область) осудили за заражение вирусом иммунодефицита человека 16-летнюю девушку.

Как сообщает Следственный комитет по Сахалинской области, парень знал о своем заболевании. Несмотря на это, в период с апреля по июль 2019 года он неоднократно вступал в половой контакт с девушкой без использования презервативов. Парень не предупредил несовершеннолетнюю о своем диагнозе.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по части 3 статьи 122 УК России. Суд приговорил виновного к двум годам лишения свободы.

Ранее сообщалось о жителе Южного Урала, которому грозит до пяти лет тюрьмы за то, что он заразил жену ВИЧ. Мужчина знал о своем диагнозе, но сознательно скрывал это от своей супруги, вступая с ней в половой контакт.



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