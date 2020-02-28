Российские биржевые индексы упали на 4,1-4,7% на открытии торгов

28.02.2020, 10:15, Новости дня

Торги пятницы на российском рынке акций открылись продолжением обвального падения котировок большинства голубых фишек на фоне резкого отката мировых площадок и нефти на опасениях замедления глобальной экономики из-за короновируса. Об этом пишет «Интерфакс».

К 10:01 индекс МосБиржи упал на 4,7%, до 2780,09 пункта, индекс РТС упал на 4,1%, до 1329,32 пункта. Цены основных «фишек» на «Московской бирже» снизились в пределах 8,3%. Доллар подорожал на 96 копеек до 66,97 рубля.

Подешевели акции «Мечела» (-8,3%), «Татнефти» (-6%), «Распадской» (-5,9%), «ЛУКОЙЛа» (-5,9%), «Интер РАО» (-5,9%), АФК «Система» (-5,5%), «Магнита» (-5,5%), «Россетей» (-5,5%), «НОВАТЭКа» (-5,2%), «Северстали» (-5,1%), «Сургутнефтегаза» (-5% и -2,3% «префы»), «РусГидро» (-4,8%), «Аэрофлота» (-4,8%), «ФСК ЕЭС» (-4,7%), ВТБ (-4,3%), «Газпрома» (-4,2%), «Норникеля» (-4,1%).

Накануне в США индексы обвалились на 4,4-4,6%. Для индекса Dow Industrial Average снижение более чем на 10% с рекордного максимума стало самым быстрым с февраля 2018 года.