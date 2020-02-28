Автоновости: Mercedes-Benz анонсировал выход обновленного E-Class

28.02.2020, 10:13, Новости дня

Немецкая компания Mercedes-Benz намерена 3 марта официально представить перед публикой обновленный автомобиль Mercedes-Benz E-Class.

В Сети уже продемонстрированы официальные тизеры, которые частично раскрывают внешность усовершенствованного экземпляра. В частности, новинка получила стильную светодиодную оптику, а также модернизированную решетку радиатора, отличающую кузов от остальных моделей. Вместе с тем производитель ранее уже демонстрировал некоторые детали E-Class, однако теперь есть более полное представление об автомобиле.

Из технических характеристик известно, что под капотом установят 2-литровый бензиновый мотор, который выдает 268 л.с. мощности. Кроме того, в продажу также поступит усовершенствованный экземпляр с 3-литровым мотором, который выдает 362 л.с. мощности.



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