Голограмма Уитни Хьюстон дала концерт в Великобритании

28.02.2020, 10:12, Новости дня

Через восемь лет после смерти американской певицы Уитни Хьюстон начались гастроли ее голограммы. Об этом сообщает The Telegraph.

25 февраля состоялся концерт в Шеффилде – «Вечер с Уитни». Его организовала компания Base Hologram совместно с Estate of Whitney E. Houston.

«Мы создаем новый тип театрализованного концертного опыта, призванный запечатлеть волшебство. Когда Уитни Хьюстон выступала, в ней был непревзойденный уровень харизмы и эмоций – это мы и собираемся донести до зрителей. Для меня большая честь сохранять ее наследие с помощью этого проекта», – заявили организаторы шоу на своем официальном сайте.

Концерт цифрового изображения Хьюстон посетили 2,2 тыс. зрителей.

Видео разместили на странице whitneyhoustonnbl в Instagram.