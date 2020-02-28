В Нидерландах зафиксирован первый случай коронавируса

28.02.2020, 10:12, Новости дня

Первый случай коронавируса был обнаружен в Нидерландах. Об этом 27 февраля сообщили в Нидерландском национальном институте общественного здоровья.

Заболевший недавно посетил регион Ломбардия (Италия), где случилась вспышка вируса. Сейчас он находится в изоляции.

Чтобы предотвратить дальнейшее распространение заболевания в Нидерландах, Муниципальная служба здравоохранения (GGD) и Национальный институт общественного здоровья определяют, кто был в тесном контакте с инфицированным пациентом. Эти люди должны записывать свою температуру два раза в день и сообщать об этом в Муниципальную службу здоровья Нидерландов. Они также должны сообщать о других жалобах на здоровье, которые у них есть.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января ВОЗ объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

На территории Украины заболевших нет. Коронавирус был диагностирован у четырех украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии, а также у 26-летней украинки, которая проживает в Италии.

По состоянию на начало суток 28 февраля, в КНР зарегистрировано 78 824 подтвержденных случая заболевания новым коронавирусом, вылечилось 26 403 пациента, умерли 2788 человек. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 27 февраля вне Китая зарегистрировано 3664 случая заражения коронавирусом в 42 странах. Всего погибло 57 человек.