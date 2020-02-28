Экс-нардеп Гаврилюк о работе таксистом: Не работа моей мечты, но сидеть без дела я не люблю

28.02.2020, 10:12, Новости дня

Бывший народный депутат Украины от «Народного фронта» Михаил Гаврилюк на своей странице в Facebook написал, что работает таксистом, потому что не привык сидеть без дела.  

«Наблюдаю, как некоторые издания, которые почти месяц назад кричали о трехэтажном доме вора Гаврилюка, сегодня пестрят заголовками «прижали? Бывший нардеп работает таксистом». Непоследовательно как-то, господа. Предлагаю еще заголовки «Гаврилюку не хватило средств на второй водопад» или «Гаврилюк притворяется бедным, чтобы скрыть свои преступления». Но если серьезно, то да, я решил некоторое время потаксовать», – отметил Гаврилюк.

По его словам, настоящий таксист должен уметь три вещи: хорошо ориентироваться на местности, аккуратно водить авто и разбираться в политике.

«Поэтому я идеально подхожу на этот пост. Это, конечно, не работа моей мечты, но сидеть без дела я не люблю, и никакого дела не стыжусь. Поэтому пока так. Спасибо всем журналистам, которые просили комментарий за внимание к моей персоне, но ажиотажа по этому поводу немного не понимаю. Заказывайте такси, и если нам суждено встретиться, мы встретимся и поговорим», – добавил бывший нардеп.

Спостерігаю, як деякі видання, що майже місяць тому кричали про триповерховий будинок злодія Гаврилюка, сьогодні…

Posted by Михайло Гаврилюк on Neljapäev, 27. veebruar 2020

О том, что один из киевских таксистов очень похож на Гаврилюка, написала 26 февраля в Facebook киевлянка Анна Желизняк.

Гаврилюк приобрел известность после того, как во время Евромайдана появилось видео издевательств сотрудников милиции над ним. Протестующего раздели догола и заставляли фотографироваться с силовиками. После победы Революции достоинства Гаврилюка избрали нардепом.

В 2019 году на досрочных выборах в Верховную Раду он баллотировался в мажоритарном округе №95 в Киевской области. За него проголосовали 0,56% избирателей.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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