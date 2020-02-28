Эдгар Запашный подарил Пелагее пышный букет роз в КВН

28.02.2020, 10:12, Разное

Российский дрессировщик Эдгар Запашный вручил певице Пелагее большой букет роз, когда та принимала участие в третьей игре 1/8 финала КВН в качестве одного из членов жюри. Фотографию, запечатлевшую корзину с цветами, исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram-аккаунте.

Счастливая обладательница букета роз поблагодарила Эдгара Запашного за подарок, оставив сообщение под фотоснимком. На самом изображении, помимо цветов, присутствуют постоянные члены жюри режиссер Юлий Гусман и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Также в кадр попал Александр Масляков-младший.

В течение пяти лет Пелагея не принимала участие в играх КВН. Обратно певица вернулась после расставания с хоккеистом Иваном Телегиным. У пары имеется совместная дочь, а сами супруги остались в хороших отношениях, несмотря на развод.