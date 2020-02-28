Александр Ширвиндт: «Страшно из некрасивого старика превращаться в беспомощного»

28.02.2020, 10:12, Разное

Александр Ширвиндт летом отметит 86-летие, но он не боится смерти. Актеру страшно умирать «постепенно», превращаясь из «некрасивого старика в беспомощного».
У Ширвиндта случаются периоды, когда он чувствует себя на все 400 лет. В такие дни известный актер и режиссер задумывается о возрасте, и ему хочется заклеить дату рождения в паспорте. Сейчас его в календаре Дома кино знаменитость поздравляют с каждой даже некруглой датой, поскольку, как он объясняет, «поздравить со следующей круглой не так много надежд».

Ширвиндт сожалеет об «уходе целых поколений», но сам смерти не боится. Самое страшное для кинозвезды – превратиться в беспомощного старика и умирать постепенно.

Талантливого актера, несмотря на почтенный возраст, многие режиссеры хотели бы видеть в своих фильмах, но он отказывается. По словам Ширвиндта, это не говорит о каком-то кокетстве или торгах, просто ему не нравится предлагаемый ему «однообразный» материал.



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