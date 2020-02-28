Названы лучшие игровые смартфоны 2020 года

28.02.2020, 10:12, Разное

Кроме стандартных, игровые смартфоны тоже пользуются немалой популярностью у потребителей рынка технологий. Экспертам Topmira удалось составить топ лучших моделей в этом сегменте, опираясь на результаты тестирования 3DMark Sling Shot Extreme.

Специалисты лучшим игровым смартфоном признали OnePlus 7T с 8 Гб/256 Гб памяти. Аппарат продается в РФ по цене 33 500 рублей с октября прошлого года. Его технические параметры: объем аккумулятора составляет 3800 мАч, AMOLED-дисплей на 6,55 дюйма, «операционка» Android 10, мощнейший на данный момент процессор Snapdragon 855+, поддержка двух sim-карт. У телефона имеется основная тройная камера с датчиками 48+12+16 Мп. Сделать селфи можно при помощи модуля на 16 Мп.

На второй позиции лучших игровых смартфонов расположился Black Shark 2 Pro с 8/128 Гб. В этой модели нет модуля NFC, зато имеются следующие параметры: 6,39-дюймовый экран AMOLED, операционная система Android 9.0, чипсет Snapdragon 855+, батарея на 4000 мАч, благодаря которой гаджет работает в автономном режиме почти 11 часов. Сканер отпечатков пальцев находится под дисплеем.

Топ-3 замкнул Asus Rog Phone II ZS660KL с 12/512 Гб. Авторы назвали свой проект новой ступенью в эволюции мобильного гейминга. Технические особенности этого телефона впечатляют: процессор Snapdragon 855 Plus, батарея на 6000 мАч, экран AMOLED с отличной скоростью, поддержка 10-битной глубины цветов. Имеется, в том числе, NFC, сканер отпечатков пальцев и разъем для двух «симок».

В списке лучших игровых смартфонов нашлось место таким аппаратам, как Realme X2 Pro, Huawei Mate 30, OnePlus 7, ZTE Axon 10 Pro, Samsung Galaxy S10+, Sone Xperia 1 и другим.