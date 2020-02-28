Знаменитая американская журналистка умерла на 92-м году жизни

28.02.2020, 10:11, Разное

Американская телеведущая Ли Филипп Белл скончалась в возрасте 91 года. Трагическое известие сообщили ее родственники. Причина смерти звезды не уточняется.

Напомним, Белл была ведущей дневного ток-шоу, в котором затрагивала важные социальные проблемы. Она взяла интервью у трех президентов США: Ричарда Никсона, Джимми Картера и Рональда Рейгана.

Кроме того, Белл была одним из автором мыльной оперы «Молодые и дерзкие». Журналистка также участвовала в создании спин-оффа «Дерзкие и красивые», передает «Вечерняя Москва».