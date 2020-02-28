США обвинили Китай в применении лазера против её самолёта

28.02.2020, 9:56, Новости дня

Представители Военно-морских сил США сообщили, что китайский эсминец использовал лазерное оружие против их самолёта-разведчика в Тихом океане. По словам американских властей, корабль КНР действовал «непрофессионально и небезопасно», потому что мог нанести серьёзный ущерб находившимся на борту воздушного судна пилотам и морпехам, передаёт CNN.


Reuters

На прошлой неделе китайский военный корабль использовал боевой лазер против американского самолёта-разведчика P-8. С таким утверждением выступили представители ВМС США, передаёт CNN.

«Действия эсминца КНР были небезопасными и непрофессиональными, — говорится в заявлении Тихоокеанского флота США.— Лазерное оружие потенциально могло нанести серьёзные травмы экипажу и морским пехотинцам, а также корабельным и авиационным системам».     

Лазерное оружие выпускает мощный заряд света, способный преодолевать огромные расстояния. Он может быть использован, чтобы временно ослеплять пилотов. В Минобороны США CNN заявили, что собираются отправить Пекину ноту протеста в связи с происшествием.

Инцидент произошёл на фоне продолжающейся напряжённости между американскими и китайскими Вооружёнными силами. Пентагон неоднократно предупреждал, что Поднебесная представляет «всё большую угрозу безопасности» в Тихоокеанском регионе и пытается добиться в нём абсолютного превосходства, напоминает телеканал.      

«В течение долгого времени мы наблюдали, как они (китайцы. — ИноТВ) захватывают и милитаризируют острова в Южно-Китайском море. Они стремительно обновляют свою армию, стремясь использовать новейшие технологии, чтобы изменить расстановку сил и перестроить мир под себя… и часто за чужой счёт», — заявил ранее в этом месяце министр обороны США Марк Эспер.

Американцы уже не в первый раз предъявляют похожие обвинения китайцам. В 2018 году Вашингтон обвинил подразделение народно-освободительной армии, базирующееся на востоке Африки, в применении лазерного оружия против транспортного самолёта C-130J, обращает внимание CNN.



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