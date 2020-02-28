Мнение: Поправки к юбилею Ленина

28.02.2020, 9:41, Разное

12-е апреля или 22-е? Полет Гагарина или юбилей Ленина? Когда поправки в Конституцию вынесут на голосование?

Сегодня все прояснилось. Путин сказал, что 22-го.

Хорошо уже то, что полет Гагарина оставили в покое, не стали прикручивать поправочный трэш к его ракете.

Выпустят стряпню клишасов 22-го из Кремля народу, словно голубиный помет на памятник Ильичу (https://t.me/SerpomPo/5163) упадет.

Вы там как, россияне, за него или против?