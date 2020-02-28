Мнение: Поправки к юбилею Ленина
28.02.2020, 9:41, Разное
12-е апреля или 22-е? Полет Гагарина или юбилей Ленина? Когда поправки в Конституцию вынесут на голосование?
Сегодня все прояснилось. Путин сказал, что 22-го.
Хорошо уже то, что полет Гагарина оставили в покое, не стали прикручивать поправочный трэш к его ракете.
Выпустят стряпню клишасов 22-го из Кремля народу, словно голубиный помет на памятник Ильичу (https://t.me/SerpomPo/5163) упадет.
Вы там как, россияне, за него или против?
Источник: СерпомПо
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