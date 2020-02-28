Мнение: Утверждение о том, что СССР был тоталитарным государством — это обыкновенная глупость

28.02.2020, 9:50, Разное

Профессор, заведующий кафедрой истории государства и права юридического факультета МГУ Владимир Томсинов о недавних измышлениях судьи Конституционного суда Арановского о том, что РФ надо отказаться от правопреемства с СССР. Достаточно адекватные тезисы, особенно рекомендую момент про незаконные реабилитации. Эта тема еще ждет своих исследователей.

Владимир Томсинов: Он предлагает взять от Советского Союза то, что выгодно Российской Федерации, а то, что не выгодно — отбросить. Все это мне представляется чистой утопией. Он не понимает простой вещи: правопреемство само по себе не имеет никакого юридического значения, оно должно быть признано как населением страны, так и мировым сообществом.

Правопреемство, конечно, может быть частичным и чаще всего бывает именно таким, но все, что обеспечивает полноценное существование государства, должно, безусловно, переходить по наследству от прежнего государства к новому. Вот Российская Федерация не охватывала всю территорию Советского Союза, поэтому по территории ее правопреемство относительно СССР оказалось неполным.

А насколько вообще вероятен пересмотр вопроса правопреемства современной России по отношению к СССР?

Такой пересмотр представляется невероятным. Ведь невозможно без серьезных потрясений международного правопорядка пересмотреть, например, итоги Второй мировой войны, хотя многие к этому стремятся, поэтому и объявляют время от времени СССР преступным государством. Дело в том, что есть события в мировой истории, которые имеют не только историческое, но и юридическое значение. К таким событиям относится победа СССР в Великой Отечественной войне и в войне с империалистической Японией.

Результатом этих побед стало изменение государственных границ СССР. В состав советской державы вошли части территории поверженных государств Германии и Японии. Причем эти территориальные приобретения, за исключением Мемеля (Клайпеды), были включены в РСФСР и по праву преемства перешли к современной РФ. Пересмотр вопроса о правопреемстве современной России по отношению к СССР сразу же поднимет и вопрос о статусе этих территорий. В настоящее время их статус незыблем.

И Германия, и Япония подписали акты о безоговорочной капитуляции. Это означает, что до создания на их территориях новых государств они утратили качество самостоятельного субъекта международных правоотношений. Следовательно, передел их границ, передача каких-то частей их территорий СССР произошла на основе соглашений Советского государства с другими державами-победительницами. Мирный договор для закрепления итогов этого территориального передела ни с Германией, ни с Японией заключать СССР не было никакой необходимости. Поэтому нет никакой юридической необходимости и современной России заключать в этих целях мирный договор с Германией или Японией.

Уступка со стороны Российской Федерации Германии или Японии даже малейшей частицы переданных от них к СССР территорий создает опаснейший прецедент, способный вызвать пересмотр итогов Второй мировой войны и, соответственно, новый передел мира

Поэтому любые переговоры государственных должностных лиц современной России, предполагающие уступку даже одного из Курильских островов Японии, должны расценивать в качестве акта государственной измены и караться тяжким уголовным наказанием.

Государственная территория принадлежит государству в целом, а не каким-то государственным органам, даже если это парламент, представляющий все население страны. Правопреемство Российской Федерации по отношению к СССР — это одно из условий ее существования, определяющее два самых существенных элемента любого государства: территорию и население. Можно отказаться от каких-то законов, принятых в СССР, или изменить их. Но отказаться от этого правопреемства гражданам России невозможно без нанесения катастрофического ущерба собственному государству.

Не кажется ли вам, что Арановский пытается нащупать компромиссную позицию, позволяющую, с одной стороны, осудить преступления советской власти, а с другой — не оказаться в позиции вечно кающейся страны, вроде современной Германии?

Да, он действительно вступил на территорию, где не является специалистом. Это территория советской истории и международного публичного права. Он не понимает, что многие события советской истории имеют юридическое значение. Помимо победы в Великой Отечественной войне и в войне с империалистической Японией, к таким событиям относятся, безусловно, вылившийся в революцию февральско-мартовский государственный переворот 1917 года, приход к власти в октябре 1917 года большевистской партии, разрушение СССР во второй половине 80-х — начале 90-х годов. Все эти события определили юридический статус государства современной Российской Федерации как внутри страны, так и на международной арене.

Что же касается покаяния, то мне кажется, такого рода акт уместен для человека или группы лиц, но неуместен для государства. Государство не может быть само по себе виноватым в каких-либо преступлениях. Преступления совершают люди.

Естественно, что преступления носителей государственной власти, особенно высших должностных лиц, воспринимаются в бытовом мышлении как преступления государства, но особое мнение судьи Конституционного суда должно проявлять не бытовое мышление, а специальное — юридическое. С юридической точки зрения, а мне кажется и с позиции настоящего здравого смысла, призывать какое-либо государство каяться за деяния, совершенные когда-то его должностными лицами, — полная бессмыслица.

Должностные лица практически всех государств и в особенности крупных держав, всегда стремящихся к господству на Земле, совершали какие-либо уголовные преступления. Правящие группировки США запятнали себя геноцидом по отношению к индейцам, коренному населению Северной Америки (по подсчетам историков-демографов, всего было истреблено около 15 миллионов индейцев). Геноцид творили и германские правящие круги, и японские правители в 30-е и 40-е годы ХХ века. Османская империя опорочила себя геноцидом армян в 1915 году.

К этому следует добавить и преступления, которые крупные державы совершали по отношению к африканским и азиатским народам, на Ближнем Востоке и в других регионах земного шара во время колониальных захватов и утверждения колониального господства, в процессе беспощадной колониальной эксплуатации. Капитализм создал самую совершенную систему ограбления ведущими мировыми державами народов Земли, которая продолжает действовать по сей день и все более совершенствуется. Современная Россия — один из объектов такой эксплуатации. Позиция вечно кающейся страны — это позиция нищего, который все свои физические и духовные силы безропотно отдает тем, кто его грабит, и даже не пытается подняться с колен.

Арановский говорит, что России «не с кого брать назидательные примеры, ибо народы-жертвы держат свой путь на разных скоростях, при неодинаковых издержках и обстоятельствах». Прав ли он в этом?

Я не могу понять, как можно было так стилистически безграмотно изложить свою мысль в особом мнении к постановлению Конституционного суда. Но вот фраза о том, что России «не с кого брать назидательные примеры» — совершенно правильная, потому что «мир во зле лежит», государственная деятельность и в прошлые времена, и в современном мире является, к сожалению, в значительной мере преступлением. А сфера высшей государственной власти, если посмотреть более или менее внимательно на ее носителей во все времена и во всех странах, представляется скорее мусорной свалкой человечества, нежели политической элитой — когортой лучших, избранных людей.

Современники Сталина и его соратники по борьбе с Германским рейхом Черчилль и Рузвельт совершили преступлений не меньше, а скорей всего намного больше, чем Сталин, в том числе и по отношению к собственным народам. Но почему-то только Сталин считается Арановским и его единомышленниками преступником.

А фразу «…ибо народы-жертвы держат свой путь на разных скоростях, при неодинаковых издержках и обстоятельствах» я понимать и вовсе отказываюсь. Интересно, кого Арановский подразумевает под народом-жертвой? И что значит «держать свой путь на разных скоростях»? В забеге что ли участвуют «народы-жертвы»?

Меня удивляет, почему особое мнение судьи Конституционного суда вдруг стало широко обсуждаться. Зачем было его вообще выставлять на всеобщее обозрение. Петру I приписывают указ «А господам сенаторам повелеваю речь держать не по написанному, а своими словами — дабы дурь каждого всем была видна». Бедный царь, чтобы узнать, кто из его сенаторов глуп, вынужден был заставлять их произносить свои глупости вслух. Прятали люди в стародавние времена дурь свою. А сейчас не прячут, а как бы даже соревнуются, кто ее больше в себе имеет.

При этом Арановский говорит не о полном юридическом размежевании СССР и современной России, а о том, что Россия должна обладать конституционным статусом государства, «непричастного тоталитарным преступлениям ни "лично", ни в правопреемстве». Насколько это вообще реально и юридически корректно?

Это абсолютно некорректно с любой точки зрения. Мне лично вообще непонятно, что такое «тоталитарные преступления». Что под этим понимается? С точки зрения здравого смысла это какая-то абракадабра. Имеются в виду, наверное, преступления «тоталитарного режима». Это словосочетание также употребляется Арановским, но и оно некорректно в силу его непонятности. Что значит «тоталитарный режим»? Это режим, при котором государственная власть осуществляет полный контроль за населением, что ли? Но такого быть просто не может. Не бывает неограниченной власти, не бывает власти, которая способна осуществлять полный контроль за населением.

И в истории СССР никогда не было тоталитарного режима: жестокий режим был, но тоталитарного не было. А вот сильнейшее сопротивление властям было. И просто неповиновение. И несоблюдение разного рода законов, нормативных актов, инструкций. Достаточно почитать письма, записки Сталина, распоряжения нашего правительства, где криком кричали о том, что дисциплины не хватает. Допустим, при испытании новых самолетов, летчики «что хотят, то и делают».

А еще ведь надо контролировать весь аппарат власти. Как может, скажем, какая-то группа людей держать под контролем все общество, все государство, свой бюрократический аппарат, если каждый обуреваем своим личным интересом, а не только выполняет какие-то указания, спускаемые сверху. Вообще, когда мы говорим о государстве, мы сталкиваемся с противоречием: государство по своему предназначению призвано служить общему интересу, служить всему народу. Но рычаги государственной власти держат в своих руках конкретные люди, обуреваемые личными интересами, часто корыстными интересами. Отсюда несоответствие действий этих людей тем распоряжениям, которые они получают.

Я вообще думаю, что утверждение о том, что СССР был тоталитарным государством — это обыкновенная глупость, фантазия какая-то, никакими фактами не подтверждаемое измышление, противоречащее всему строю и характеру жизни советского общества. Никогда ни в каком государстве не существует полной законности, во всех случаях надлежащего соблюдения и исполнения законов

Мне кажется, здесь вот на что надо обратить внимание: Арановский не может не признавать, что современная Российская Федерация должна иметь какую-то правовую преемственность с СССР. Иначе на каком основании она занимает ту же территорию, какую занимала одна из входивших в его состав республик — РСФСР. Кроме того, к РФ перешло представительство СССР в ООН и его статус в Совете Безопасности. Масса других прав и обязательств СССР, в том числе имущественных. Судья Конституционного суда считает, что это все можно сохранить, но освободить современную РФ от ответственности за репрессии, совершенные в СССР. Вот это и вызывает у меня недоумение.

Почему он думает, что современная РФ несет ответственность за преступления, совершавшиеся должностными лицами СССР? Потому что ему кажется, что эти преступления совершало государство СССР, что именно государство являлось субъектом преступлений. Он представляет СССР преступным государством и полагает, что современная Российская Федерация для того, чтобы освободиться от ответственности за «тоталитарные преступления» (согласно его терминологии), должна отказаться от своего правопреемства по отношению к СССР.

Константин Арановский допускает здесь непростительную для профессионального юриста ошибку. Государство может изображаться в виде живого организма и некоторыми закономерностями своей организации и деятельности оно на самом деле похоже на живой организм, но все же не надо отрываться от реальности в суждениях о государстве — это всегда всего лишь орудие, инструмент в руках людей, облеченных государственной властью. Государственная власть действует, бездействует, поворачивается, оборачивается не сама по себе, а по воле, хотению, по желаниям носителей государственной власти. Именно они и только они, а не государство могут рассматриваться в качестве субъектов конкретных преступлений.

Нюрнбергский трибунал признал преступным не Германское государство, а корпус должностных лиц нацистской Германии, державших в своих руках рычаги государственной власти. Не случайно, выступая в конце июля 1946 года с заключительной речью, главный обвинитель от СССР на Нюрнбергском трибунале Роман Руденко заявил, что данный суд полностью доказал чудовищные преступления, совершавшиеся бандой оголтелых преступников, захвативших в Германии государственную власть.

Государство было признано в данном случае лишь орудием преступлений, а не преступником. Преступным может быть только человек, который все что угодно способен превратить в орудие преступления. Ножом не только режут хлеб, но и убивают, но от такого использования нож ведь не становится преступным. Он только орудие преступления. Государственная власть может использоваться как орудие преступления, но это не значит, что государство преступно. Преступна именно та группа людей, которая совершает при помощи государственной власти преступления. Между прочим, превращая государственную власть в орудие своих преступлений, эта группа людей одновременно совершает преступление и против самого государства. Ведь его предназначение — служить общим интересам, общему благу, всему обществу, а не кучке людей — тем более таких, которые способны к совершению преступлений.

Даже если за преступления, совершенные носителями государственной власти, ответственность возлагается на государство, вследствие чего, например, возмещение нанесенного ущерба осуществляется выплатой денежных средств из государственной казны, это не дает оснований считать государство преступным. Оно просто несет ответственность за преступные действия своих должностных лиц перед своими гражданами.

Объявляя преступным государство, Арановский по сути уводит в тень настоящих преступников — людей, которые будучи облеченными государственной властью, используют ее не как орудие служения своему народу, а в качестве инструмента преступлений.

Но Арановский говорит, что в СССР репрессии представляли собой не эксцесс и не серию нарушений, а саму политику: «…руководящие структуры КПСС были инициаторами, а структуры на местах — зачастую проводниками политики репрессий в отношении миллионов советских людей». Как вы это прокомментируете?

Так могут говорить только люди, не изучавшие по-настоящему феномена репрессий, не знакомые с документами, которые в той или иной мере их касаются. Или просто не желающие видеть реальность. Замечу сначала, что «КПСС» большевистская партия стала называться только с октября 1952 года, с ее XIX съезда, до этого она именовалась РСДРП (б), РКП (б) и с 1925 года — ВКП (б). Так что «руководящие структуры КПСС» явно не были инициаторами и проводниками политики массовых репрессий. Но и «руководящие структуры» ВКП (б) нельзя оценивать так односторонне. ЦК ВКП (б) неоднократно издавал постановления, ориентирующие на ужесточение борьбы с партийными оппозиционерами. Например, в постановлении от 29 сентября 1936 года заявлялось о необходимости даже расправы с «троцкистско-зиновьевскими мерзавцами». Но вместе с тем тот же ЦК ВКП (б) выступал также инициатором прекращения массовых репрессий.

Так, в Постановлении СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 17 ноября 1938 года осуждалась практика массовых и необоснованных арестов, принимались меры по борьбе с нею, отмечалось, что эти аресты производили враги народа и шпионы иностранных разведок, пробравшиеся в органы НКВД. И ведь действительно, какой акт запустил маховик массовых репрессий? Приказ НКВД «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов», изданный наркомом Николаем Ежовым 30 июля 1937 года. Его заместитель Михаил Фриновский в заявлении на имя преемника Ежова Лаврентия Берии от 11 апреля 1939 года связывал проводившиеся органами НКВД массовые репрессии не с указаниями ЦК ВКП (б), а со стремлением заговорщиков в НКВД, и в том числе Ежова, дискредитировать массовыми репрессиями сталинское руководство. И Фриновский не был голословен в этом заявлении, он привел массу фактов, подтверждавших представленную им версию событий.

Очевидно, что прежде чем делать категоричные выводы об инициаторах репрессий, надо тщательно и всесторонне исследовать этот вопрос с привлечением всей массы сохранившихся документов. Но ведь очевидно, что преступления в данном случае совершали конкретные люди, а не какие-то политические организации. Если же стать на позицию Арановского и объявить эти преступления политикой руководящих органов коммунистической партии, то тогда непонятным становится факт осуждения к смертной казни (особенно в 1938-1940 годах) тысяч работников НКВД именно за массовые и необоснованные аресты, за применение пыток, за издевательства над арестованными.

Действительная картина массовых репрессий, которые пришлись в основном на 1936-1938 годы, сильно запутана реабилитационными актами 50-х и начала 60-х годов, а также конца 80-х и начала 90-х годов. Арановский некритично их воспринимает, а между тем ему необходимо было бы посмотреть на них прежде всего с юридической точки зрения, ведь он ставит вопрос о возмещении на их основе материальных потерь тем, кто был реабилитирован. Я сейчас заканчиваю работу над книгой «Прокурор СССР «А. Я. Вышинский и феномен “сталинских репрессий”» и, естественно, внимательно читал эти реабилитационные акты. Множество людей, которые были им реабилитированы, совершали настоящие преступления. Они реабилитированы незаконно, не было никаких оснований для их реабилитации.

Приведу в качестве примера Григория Константиновича Рогинского, второго заместителя прокурора СССР Андрея Вышинского. Именно этот человек осуществлял контроль за НКВД в то время, когда наркомом там был Николай Ежов, когда действительно в недрах этого ведомства творились массовые преступления. Но Рогинский все и даже явно необоснованные обвинительные заключения утверждал, причем в массовом порядке. Потом, когда наркомом НКВД вместо Ежова стал Берия, Вышинский хотел привлечь Рогинского к ответственности — не удалось. Удалось это сделать только его преемнику Михаилу Ивановичу Панкратьеву. 31 мая 1939 года он заступил на этот пост, и 5 сентября Рогинский был арестован. Вскоре после начала Отечественной войны состоялся суд, и он был осужден на 15 лет. В последней речи на суде признал, что к следственным делам относился «упрощенчески». В 1992 году Рогинский был реабилитирован и теперь фигурирует в списках жертв политических репрессий (они есть в интернете), но ведь он сам эти политические репрессии совершал. И таких преступников среди реабилитированных много.

Дело в том, что многие проворовавшиеся партийные и государственные служащие, сотрудники правоохранительных органов, творившие произвол, пытавшие арестованных, фабриковавшие уголовные дела, привлекались к ответственности по обвинению в заговорах, участии в антисоветских организациях и так далее, то есть им вменяли государственные преступления. А осужденные по ним впоследствии реабилитировались без надлежащего разбирательства — на основании одного факта привлечения к ответственности по статье 58 УК РСФСР. Неудивительно, что на каждой волне реабилитационного прилива ставился вопрос о реабилитации даже таких персон, как Генрих Ягода и Николай Ежов. Но хватило ума их не реабилитировать.

Хотел бы также обратить внимание и на такой немаловажный факт, обнаружившийся еще при рассмотрении уголовных дел во время первой же после сталинской волны реабилитации, как доносы.

Доносы находили почти в каждой папке. Миллионы осужденных и миллионы доносов. Их писало не государство, объявленное судьей Конституционного суда Арановским преступным, а обыкновенные граждане

Писали доносы по разным причинам: кто-то действительно стремился разоблачить «врага народа», но ведь чаще всего доносами просто сводили счеты или добивались лично для себя каких-то благ, продвижения по службе, например, освобождая доносом вожделенную должность, или улучшения жилищных условий, освобождая опять-таки доносом квартиру или комнату в коммунальной квартире.

Так что же происходило в 1936-1938 годах? Бесконечные стенания о массовых репрессиях скрывают значительно более ужасное явление, которое пережило наше общество — всплеск настоящей гражданской войны — войны без разделения населения на вооруженные армии, но не менее кровавой, чем та, которая происходила в 1917-1920 годах. Одни убивали своих соотечественников посредством государственной должности, которую занимали, другие — с помощью доносов, которые массово писали в партийные и государственные органы. Почему же виноватыми в этой кровавой вакханалии оказываются только Сталин и его соратники или, как утверждает Арановский, — государство СССР, а не конкретные люди: носители государственной власти или простые граждане?

Явление, которое называют «культом личности Сталина», в действительности скрывает собою нечто более страшное, а именно: культ подлости массы людей. Жертв репрессий на самом деле было много, но ведь многие из них являлись одновременно и палачами

В пожаре гражданской войны 1926-1938 годов сгорел почти миллион наших соотечественников, но ведь многие сгоревшие и разожгли этот пожар. И эти палачи-жертвы реабилитированы, как будто они были только жертвами. Таких людей особенно много среди партийных вельмож.

Я знаком с массой протоколов допросов, с множеством документов разного рода, отражающих репрессии 1936-1938 годов и вижу по ним, что заговоры против Сталина и его соратников в руководстве ВКП (б) и в правительстве действительно существовали. Было бы очень удивительно, если бы они отсутствовали. Смешно изображать партийных деятелей, которые противостояли Сталину, в виде белых пушистых ласковых котиков, которые просто ждали, когда их выбросят из дома или схватят, чтобы везти на живодерню. На самом деле это была когорта людей, для которых гражданская война являлась нормальным образом жизни. Пропитанные кровью до мозга костей, свободные от ограничений совести и понимания ценности человеческой личности, искусные в организации сети тайных объединений и союзов, опытнейшие в интригах и кознях, они всей своей прошлой деятельностью, всеми помыслами своими были ориентированы на захват власти любой ценой. И были готовы на любые преступления. Что должны делать в противостоянии с такими людьми Сталин и его соратники? Терпеливо ждать, пока их убьют? Но ведь это одновременно означало прекращение той политики, которую они вели и которую убежденно считали всецело соответствующей интересам страны.

После тех событий прошло более восьми десятилетий, казалось бы, можно успокоиться, предоставить историкам возможность создать объективную картину того, что на самом деле происходило в нашей стране в роковые 30-годы ХХ века. Но удивительно, до сих пор при обращении к феномену так называемых «сталинских репрессий» многие люди, считающие себя учеными и даже профессиональными историками и правоведами, просто теряют голову и душу, напрочь забывают о своем историческом или юридическом образовании. Ничего не хотят знать, ничего не хотят понимать, хотят жить мифами об этом периоде отечественной истории, внедренными так называемой «хрущевской оттепелью».

А ведь многие важнейшие документы, отражающие реальную картину этого периода, до сих пор засекречены. Так, недоступны для исследователей 276 томов уголовного дела Бухарина и его группировки, о которых говорилось на заседании реабилитационной комиссии под председательством М. С. Соломенцева 5 января 1988 года. 100 томов насчитывает уголовное дело, заведенное в конце 50-х годов на Г. М. Маленкова, — доступно в РГАСПИ для исследователей только восемь его томов. Но если огромный массив документов о репрессиях засекречен, то тем более надо быть осторожным (во всяком случае, некатегоричным) в суждениях о событиях 30-х годов.

Победа СССР в Великой Отечественной войне была достигнута в огромной степени на основе той организации государственной власти, которые сложились во второй половине 30-х годов, то есть в ходе так называемых «массовых политических репрессий». Это факт не может оправдать репрессий. Но тот, кто объявляет государство СССР преступным, должен еще и отдавать себе отчет, что преступным он называет государство, сокрушившее европейский фашизм — самое кровавое и гнусное в человеческой истории явление, осужденное Международным Нюрнбергским трибуналом как преступление против человечества.

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Еще Арановский отмечает, что Россия должна возмещать вред, причиненный СССР, — но не как наследник государства-виновника, а «с верой в правду, из положительной ответственности и по милосердию». А в чем разница с юридической точки зрения?

Вы правильно уловили, что здесь какое-то недоразумение. Что значит возмещать вред «с верой в правду, из положительной ответственности и по милосердию»? Добровольно имеется в виду? Но на каком тогда основании? Возмещение вреда предполагает доказательство виновности причинившего вред. Должен быть точно известен виновник причинения вреда и тот, кому причинен вред. Но по Арановскому получается, что вред должен возмещаться неизвестно кем и неизвестно кому. РФ должна признать сама себя виновной (на каком, интересно, основании) и платить всем, кто посчитает, что СССР нанес ему ущерб. Но ведь все, что связано с ущербом, необходимо доказывать.

Реабилитационные документы сами по себе не дают никаких оснований требовать возмещения вреда. И что значит термин «наследник государства-виновника»? Я уже говорил об этом — как может быть государство виновным — виновны могут быть только люди, а не государство. Судья Конституционного суда не различает государство как публично-правовую корпорацию, как институт публичной власти, и носителей государственной власти. Так, что ли, получается? Но ведь это разные явления. Даже короли не говорили, что они — государство. Высказывание Людовика XIV «государство — это я» просто вырвали из фразы, из контекста, и получилась полная бессмыслица.

Советская власть полностью отвергала правопреемство по отношению к исторической России? А как обстоят дела сейчас? Современная Россия формально юридически признает себя преемницей Российской империи, ведь те же царские долги были выплачены в 1990-е годы?

<…>

То есть от каких договоров отказалась РСФСР? Только с правительствами тех государств, которые находились в состоянии войны с Российской империей. Так ведь и сама Российская империя эти договоры уже давно не исполняла. РСФСР отменила, например, «все договоры и акты, заключенные правительством бывшей Российской империи с правительствами Королевства Прусского и Австро-Венгерской империи, касающиеся разделов Польши, ввиду их противоречия принципу самоопределения наций и революционному правосознанию русского народа, признавшего за польским народом неотъемлемое право на самостоятельность и единство».

Во-вторых, как уже говорилось, в 1924 году правопреемство СССР с Российской империей признала Франция. В том же году, но несколькими месяцами раньше это признала и Великобритания. Почему же они это сделали, да потому что правительство СССР было признано населением Советского государства. Именно на основе волеизъявления населения решается на международной арене вопрос о легитимности какого-либо государства.

<…>

«Российская Федерация не продолжает собою в праве, а заменяет на своей территории государство, незаконно однажды созданное, что и обязывает ее считаться с последствиями его деятельности, включая политические репрессии», — пишет Константин Арановский. Разве он не прав, что советское государство было создано незаконно?

Абсолютно не прав. Следуя этому измышлению Арановского, можно почти все государства на Земле признать «незаконными». Например, современная Франция создана незаконно — в результате незаконных действий революционеров в ходе Французской революции 1789-1795 годов. Англия создана незаконно — в 1688-1689 годах произошла так называемая «Славная революция», во время которой законный король был просто изгнан из Англии под тем предлогом, что он якобы отрекся от престола. А он ни словом не отрекался. И чужеземный правитель — штатгальтер Нидерландов Вильгельм Оранский, вторгнувшийся в пределы Англии во главе 20-тысячного войска, стал новым королем Англии Вильямом III. Я описал все это мерзкое, бесславное деяние в книге «Славная революция в Англии и Билль о правах». Или возьмите образование США. 13 североамериканских колоний самовольно, вопреки английскому праву, отсоединились от Великобритании на основании доктрин естественного права, которые выразили в Декларации Независимости, принятой незаконно и незаконным с точки зрения английского права собранием 4 июля 1776 года.

Может, Арановский имеет в виду тот факт, что большевики незаконно захватили власть? Но в таком случае он просто не знает событий 1917 года. Российская империя была разрушена в результате государственного переворота, совершенного в феврале — начале марта. Причем еще до отречения Николая II новая правящая группировка была признана легитимной российской властью «союзничками» Российской империи — Великобританией и Францией. Образовавшееся Временное правительство было незаконным, оно присвоило себе полномочия самодержца, однако страну не контролировало. Но что оказалось для него страшнее — его не признало население страны.

К осени 1917 года Российская империя в сущности распалась, а новой легитимной государственной власти на ее территории не возникло. Поэтому большевики на самом деле власть не захватывали по одной простой причине: ее не было. Большевики не разрушали государство Российское, оно уже было разрушено. Большевики на самом деле воссоздали на большей части территории бывшей Российской империи государство, восстановили государственную власть — пусть и жестокими, даже преступными мерами. И большинство населения бывшей Российской империи, хотя и не сразу, но признало большевистскую власть. И можно догадаться почему — оно поняло, что самое жестокое государство с его монополией на убийство, намного лучше безгосударственного состояния, в котором каждый может практически безнаказанно убивать других людей.

Новые государства чаще всего создаются «незаконно», однако те из них, которые выживают, приобретают определенное юридическое основание для своего существования. Что придает им легитимность? Способность носителей государственной власти контролировать процессы в стране. Способность создать для населения комфортные условия жизни. Все это и дает им признание легитимными со стороны населения

Неслучайно в направленной в правительство СССР 28 октября 1924 года ноте председателя Совета министров и Министра иностранных дел Франции заявлялось о признании правительством Французской республики правительства СССР как правительства территорий бывшей Российской империи, где его власть признана населением и как преемника на этих территориях предшествовавших российских правительств.

В Советском Союзе регулярно проводились выборы советов (и внутри компартии руководящие органы также формировались путем выборов), периодически принимались конституции, кодексы. В 1930-е годы вместо принципа революционного правосознания окончательно утвердился принцип социалистической законности. В годы Второй мировой войны государство СССР в сущности спасло русскую цивилизацию от уничтожения. Надеюсь, господин Арановский знает содержание плана «Ост» — программы уничтожения русских как народа и Советского Союза как государства. Законность СССР как государства подтверждена множеством международно-правовых актов. Какие могут быть сомнения на этот счет? Да еще у судьи Конституционного суда?

Нужно понимать, что если мы ставим под сомнение легитимность СССР, то тем самым ставятся под сомнение границы современной РФ, принадлежность природных ресурсов нашему народу. Это вообще антинародная позиция. Судья Конституционного суда думает, что в данном случае он выступает только против государства СССР.

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https://lenta.ru/articles/2020/02/27/osoboe_mnenie — полностью по ссылке