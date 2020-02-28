Автоновости: Представлен обновленный седан Hyundai Solaris

28.02.2020, 9:48, Новости дня

Известный южнокорейский бренд Hyundai объявил стоимость и модификации нового седана Solaris для российского рынка.

В частности, покупатели смогут приобрести данный автомобиль в четырех комплектациях с ценником от 765 тысяч рублей в самом бюджетном исполнении. Покупателям предложены модели с прежними силовыми агрегатами на 1,4 и 1,6 литра, имеющие 100 и 123 л.с. мощности соответственно. В зависимости от предпочтения, в продаже появится модель с 6-ступенчатой автоматической или механической трансмиссией.

Вместе с тем новый автомобиль имеет продвинутые системы безопасности, включая систему помощи при подъеме наверх. Эксперты прогнозируют высокий спрос на данный автомобиль.