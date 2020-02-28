Спорткар Chevrolet Corvette C8 с правым рулем показали на фото

28.02.2020, 9:43, Новости дня

Американский автомобильный гигант Chevrolet поделился официальными снимками нового поколения спорткара Chevrolet Corvette C8с с правым рулем.

Примечательно, до настоящего времени американский автогигант не выпускал автомобили с рулевой колонкой, расположенной с правой стороны. Достичь такого результата удалось за счет новой коробки передач, которая облегчает процесс перестроения рулевого механизма. Таким образом, средмоторная компоновка оказалась крайне удобной для британского рынка.

Известно, что автомобили с такой особенностью актуальны не только для Великобритании, но и для Японии и Австралии. Известно, что в течение двух суток количество предварительных заказов на Corvette C8 достигло 300 заявок. Первые поставки начнутся уже в следующем году.



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