Медики перечислили опасные симптомы осложнений во время гриппа

28.02.2020, 9:48, Разное

Медики назвали опасные симптомы, указывающие на развитие осложнений во время гриппа. Они могут привести не только к тяжёлым последствиям для здоровья, но и к летальному исходу.
Затрудненное дыхание даже в спокойном состоянии является нетипичным симптомом гриппа. Речь идёт не о заложенности носа, а именно об одышке, которая возникает без видимой на то причины. Это первый признак начавшегося осложнения, которое впоследствии может привести к пневмонии. Ещё одним поводом незамедлительно обратиться за помощью являются боли в груди или животе. Они часто сопровождаются неприятным жжением и могут беспокоить даже после выздоровления. Врачи отметили, что такие симптомы свидетельствуют о неправильной работе сердечно-сосудистой системы и, как правило, о развитии миокардита или перикардита.

Не стоит игнорировать внезапное головокружение или потерю концентрации. Часто это сопровождается повышенной температурой тела. Именно так грипп провоцирует развитие сепсиса в организме. Последним, но не менее важным признаком, является рвота. Чувство тошноты во время гриппа довольно типичное явление, и в некоторых случаях оно может сопровождаться кратковременной рвотой. Если же она продолжается больше двух дней подряд, то это повод незамедлительно обратиться к медикам.



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