«Хороший друг семьи»: Гоген Солнцев ответил на слухи о любовнице

28.02.2020, 9:48, Разное

Гоген Солнцев отреагировал на появившиеся в Сети слухи, что у него есть любовница. Поклонники заподозрили шоумена в неверности своей жене Екатерине Терешкович после их совместного посещения выставки в компании некой женщины. Однако он заявил, что эта дама – «хороший друг семьи».

Лидия Аркадьевна (как зовут женщину), по словам Гогена Солнцева, – «заметный человек» и часто появлялась в телеэфирах. Когда Екатерина Терешкович не смогла поехать с мужем во Вьетнам из-за реабилитации, его сопровождала подруга. С той поры в Сети стали судачить, что шоумен «развел старушечий гарем». Новая волна слухов о любовнице у Солнцева появилась после его выхода в свет вместе с женой и некой дамой. Экс-участник «Дом-2» считает такие разговоры «нездоровым юмором» и отмечает, эта жительница – «хороший друг семьи».

С супругой, заявил Солнцев в интервью «Телепрограмме», у него наладились отношения. Терешкович справилась с пагубным пристрастием и теперь абсолютно здорова. Пара часто посещает театры, выставки, бывает в общественных местах. Солнцев на вопрос, не болеет ли его снимавшаяся лысой жена онкологией, ответил, что она действительно проходила обследование, но у нее проблем со здоровьем оказалось не больше, чем у других людей в ее возрасте. Налысо избранницу шоумена побрили подозрения, позже не подтвердившегося, о наличии вшей. Сейчас супруги готовятся к Масленнице и планируют съесть очень много блинов «на троих».



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