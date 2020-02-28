Игровой ноутбук Acer Predator Helios 300 впечатляет агрессивным дизайном и «железом»

28.02.2020, 9:47, Разное

Компания Acer постоянно обновляет сегмент собственных ноутбуков. Особенно интересен экземпляр Predator Helios 300 с хорошей технической «начинкой» и презентабельным дизайном.

Модернизация Acer техники касается также и ее игровых ноутбуков. Как правило, компания меняет внешность и «железо». Например, в ушедшем году такие перемены затронули геймерский аппарат Predator Helios 300: младшую модификацию в линейке. Гаджет радует потребителей агрессивной внешностью, быстрым экраном, мощной начинкой. Юзеры смогут оценить 15,6-дюймовый дисплей, шестиядерный процессор Intel Core девятого поколения, 16 Гб оперативной памяти, наличие пары накопителей на 256 Гб и 1 Тб и видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2060.

Комплект ноутбука Acer довольно стандартный, в нем нет каких-либо бонусов. Predator Helios 300 продается в черной коробке с силовым кабелем, блоком питания и документами. Корпус модели создан из пластика и металла, основные цветовые гаммы — приятный черный с синеватым оттенком и голубые вставки. Агрессивные рубленные линии говорят о геймерском предназначении изделия, на верхней крышке имеется эмблема с названием. На нижней панели присутствует немалое количество отверстий для забора воздуха, два прямоугольных обозначения «горячих» точек ноутбука и ряд массивных прорезиненных ножек, необходимых для устойчивости.