В НАПК прокомментировали отдых главы АМКУ в Куршевеле за 50 тысяч долларов

28.02.2020, 9:46, Новости дня

Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции не проверяло расходы председателя Антимонопольного комитета Украины  Юрия Терентьева на отдых в элитном Куршевеле в 2016 году.

В ведомстве пояснили, что на время проведения проверки деклараций чиновника такая информация отсутствовала. Об этом в ответ на запрос общественной организации «Национальный интерес Украины» сообщили в НАПК, пишет организация в своем Facebook.

Информацию об отдыхе Терентьева в Куршевеле опубликовал журналист Евгений Плинский в ноябре 2019 года на своем сайте. Он подсчитал, что чиновник мог потратить около $50 тыс., такая сумма расходов подлежит обязательному декларированию, но в декларации Терентьева за 2016 год она не упоминается.

«Мы надеемся, что НАПК таки вернется к этому вопросу. А Юрию Терентьеву советуем подготовить аргументированные объяснения, как, почему и откуда», – отмечают представители общественной организации.

У НАС ПОГАНІ НОВИНИ ДЛЯ КЕРІВНИКА АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ Ми отримали відповідь на наш запит від Національного…

Posted by Національний Інтерес України on Kolmapäev, 26. veebruar 2020

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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