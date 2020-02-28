Американские фондовые биржи закрылись падением индексов шестой день подряд

28.02.2020, 9:45, Новости дня

Ведущие фондовые индексы США продолжили стремительно падать на фоне опасений, связанных с распространением коронавируса, сообщает РБК.

Самые большие потери показал индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA), который опустился на 4,42%, потеряв более тысячи пунктов.

Другие индексы — NASDAQ и S&P — упали на 4,61% и 4,42% соответственно.

Снижение также продемонстрировали европейские биржи. Наибольшие потери — у Stoxx Europe 600, который опустился на 3,8%. Индекс Лондонской биржи FTSE 100 упал на 3,49%, немецкий DAX — на 3,19%, а французский CAC 40 — на 3,32%.

Ранее The Insider писал о том, что из-за коронавируса упал российский рынок акций, а также заметно подешевел рубль.