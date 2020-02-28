В Турции заявили о гибели более 30 военных в результате авиаудара Сирии в Идлибе

28.02.2020, 9:15, Новости дня

Сирия нанесла авиаудар по провинции Идлиб, в результате чего погибли как минимум 33 турецких военных. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на заявление турецких чиновников.

Как отмечает издание, турецкий конвой, часть подкреплений которого была направлена в этот район для оказания помощи повстанческим группировкам в начале февраля, подвергся сильному обстрелу. Солдаты укрылись в Балиуне, в здании местного совета.

Турция нанесла ответный удар по сирийским позициям в Идлибе.

После этого в ООН призвали принять срочные меры для урегулирования ситуации на северо-западе Сирии. Президент Турции Эрдоган провел экстренное совещание, на котором было принято решение не препятствовать потоку мигрантов из Сирии в Европу.

Как отмечает The New York Times, в последние недели в этом районе большинство авиаударов наносили российские самолеты. По данным издания, у российского консульства в Стамбуле собрались протестующие. Они выкрикивали «Россия — убийца, Путин — убийца».

В начале февраля 2020 года ситуация в Идлибе резко обострилась. Участились столкновения турецких и сирийских сил в этой зоне. 12 февраля Анкара заявила, в результате целенаправленного удара сирийской армии погибли пять турецких военных. В министерстве обороны сообщили, что силы Асада обстреляли турецкий пункт в районе аэропорта Тафтаназ на востоке провинции с применением тяжелой артиллерии.

Турция тогда нанесла ответный удар и сказала о нейтрализации 51 военнослужащего сирийской армии.