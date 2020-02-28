«Левада»: Только 25 процентов россиян проголосуют «За» путинские поправки в Конституцию

28.02.2020, 9:43, Новости дня

Только 25% россиян решили, что пойдут и проголосуют за путинские поправки в Конституцию. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-Центра», пишут «Открытые медиа». Исследование также показало, что 45% россиян хотели бы видеть Владимира Путина во главе страны после 2024 года, 46% – против этого.

По данным опроса, 40% граждан намерены пойти голосовать за изменения в основной закон страны, но пока не определились с выбором. 23% не будут голосовать за поправки, 10% – против этой идеи. 64% респондентов не понимают сути предложенных поправок в Конституцию, а 58% не видят в них необходимости.

«Люди не понимают сути поправок, не понимают, почему так срочно, не понимают их необходимости. Однако люди понимают общий смысл: стремление Путина сохранить власть. Поэтому те, кто за Путина во власти, те и за изменения Конституции, даже не вникая в конкретные детали», – прокомментировал результаты опроса директор «Левада-Центра» Лев Гудков.

Респондентов также спросили, читали ли они действующую Конституцию и помнят ли они, о чем в ней говорится. 41% россиян никогда не читал основной закон страны; 29% респондентов читали, но ничего не помнят, еще 22% довольно плохо его помнят. Хорошо помнят Конституцию лишь 8% россиян.

Большая часть сторонники поправок к Конституции – около 250 человек – никогда не читали действующий основной закон. Однако это не мешает им поддерживать поправки. «Это такая советская установка, когда власти нужен не избиратель, а клакер, ритуальное одобрение», – отмечает Гудков.

В свою очередь опрос ВЦИОМ показал, что подавляющее большинство россиян (79%) слышали о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Однако лишь каждый четвертый (23%) житель страны знает о конкретных предложениях, которые будут вынесены на общероссийское голосование. При этом 66% граждан, согласно ВЦИОМ, заявляют, что намерены принять участие в данном голосовании.

Путин объявил о планах по внесению поправок в Конституцию РФ во время послания Федеральному собранию 15 января 2020 года. 20 января законопроект о поправках был внесен в Госдуму и уже 23 января был рассмотрен депутатами в первом чтении. Однако окончательная версия поправок пока еще дорабатывается.

Среди поправок, которые, вероятно, будут внесены в Конституцию:

приоритет российских законов над нормами международного права;

ограничение на занятие высших должностей для лиц, когда-либо имевших второе гражданство или вид на жительство в другой стране;

запрет высшим должностным лицам иметь счета или другие активы за рубежом (свое согласие с этой поправкой Путин подтвердил 26 февраля);

запрет одному человеку занимать пост президента более двух раз;

индексация пенсий и социальных пособий.

Общероссийское голосование по предложенным изменениям в Конституцию состоится 22 апреля, этот день объявят выходным.

Департамент информационных технологий правительства Москвы уже заявил о готовности провести дистанционное электронное голосование по поправкам. Об этом РБК сообщили два источника в столичной мэрии.