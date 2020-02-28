Россия ограничила въезд граждан Ирана

28.02.2020, 9:41, Новости дня

С 28 февраля РФ временно ограничивает въезд иранских граждан на свою территорию из-за вспышки коронавируса, говорится в распоряжении правительства.

Документ, подписанный премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликован на сайте Кабмина в пятницу.

Подчеркивается, что въезд ограничен с полуночи 28 февраля «в целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории России».

К четвергу в Иране коронавирусом заразились 245 человек, 26 заболевших скончались. Заболевание диагностировали у вице-президента Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар. Также заболели депутат Меджлиса (парламента) Ирана Махмуд Садеки и замминистра здравоохранения и медицинского образования Ирана Ирадж Харирчи. От коронавируса умер бывший иранский посол.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что коронавирус угрожает РФ с неожиданного направления.