Всемирный совет по туризму и путешествиям оценил ущерб отрасли из-за коронавируса

28.02.2020, 9:41, Новости дня

Всемирный совет по туризму и путешествиям (WTTC) оценил в 22 миллиарда долларов ущерб глобальной туристической отрасли из-за эпидемии коронавируса.

Это совместные расчеты WTTC и Oxford Economics. "Кризис обойдется отрасли не менее чем в 22 миллиарда долларов, или более 20 миллиарда евро", – заявил президент Глория Гевара в интервью газете El Mundo.

Сумма ущерба вырастет, если до лета не будет остановлено распространение вируса.

По ее словам, наибольшие потери будут в Азии из-за Китая, где появился вирус. В этом регионе туризм рос темпами 7 процентов в год и составляет 11 процентов ВВП, уточнила Гевара.

Закрытие границ, общие запреты на поездки и более жесткие меры правительства не остановят распространение коронавируса, считает глава Всемирного совета путешествий и туризма.

"В настоящее время правительства и те, кто находится у власти, не должны пытаться ограничить поездки и торговлю. Закрытие границ, введение общих запретов на поездки и осуществление экстремальных мер политики не являются решением проблемы прекращения распространения коронавируса", — отмечает она в заявлении, опубликованном на сайте совета.

Лекарства должны победить вирус. Анализ WTTC показывает, что 33 страны, или всего 16 процентов от общего числа в мире, сообщили о случаях Covid-19. Подавляющее большинство пациентов, затронутых вирусом, полностью выздоровели. Covid-19 имеет более низкий уровень смертности, чем предыдущие вирусные вспышки, такие как SARS в 2003 году (атипичная пневмония) и MERS в 2012 году (вирус ближневосточного респираторного синдрома).



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