«Нью-Джерси» в овертайме проиграл «Сан-Хосе», Гусев забросил 12-ю шайбу в сезоне

28.02.2020, 9:41, Новости дня

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Сан-Хосе Шаркс" на домашнем льду одержал волевую победу в овертайме над командой "Нью-Джерси Дэвилз" – 3:2. "Акулы" прервали серию из пяти поражений.

У хозяев льда шайбы забросили Марио Ферраро (23), Маркус Серенсен (35) и Логан Кутюр (61), а у гостей шайбы забросили Трэвис Зейджак (12) и россиянин Никита Гусев (16).

Для Гусева эта шайба стала 12-й в сезоне. Теперь на счету 27-летнего уроженца Москвы 40 (12+28) очков в 60 матчах сезона.

"Нью-Джерси" прервал победную серию из трех матчей и с 61 очком занимает 14-е место в Восточной конференции, а"Сан-Хосе" расположился на 14-й строчке на Западе, имея в активе 58 очков.



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