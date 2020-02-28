Россия приостанавливает пропуск граждан Ирана через границу

28.02.2020, 9:41, Новости дня

Правительство РФ приняло решение о временной приостановке пропуска через государственную границу граждан Ирана, въезжающих для обучения и трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на сайте кабинета министров. Ограничение начинает действовать уже 28 февраля.

Также РФ ограничивает регулярные и чартерные авиарейсы с Ираном, чтобы предотвратить завоз вируса. С 1 марта планируется закрыть авиасообщение с Южной Кореей, а с 4 марта приостановить курсирование поезда Москва — Ницца — Москва. Он проходит через территорию Италии, где зафиксировано максимальное в Европе количество инфицированных. Накануне глава ВОЗ одобрил меры нашей страны в профилактике коронавируса, которые позволили избежать случаев заражения.

Как сообщалось ранее, в Иране началась вспышка коронавируса, заболела даже вице-президент Ирана по делам семьи и женщин Масумех Эбтекар. Между тем первый случай коронавируса зафиксирован в Белоруссии — его туда привез иранский студент, прилетевший рейсом из Баку.

Новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в РФ за сутки не зафиксировано. Об этом заявили в Роспотребнадзоре. Тем временем количество стран, в которых помимо Китая распространился вируса, достигло 50. Это данные Всемирной организации здравоохранения. Общее число заразившихся опасной инфекцией во всем мире превышает 83 тысячи человек, сообщает "Россия 24".



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.01 / Ткаченко о законе об украинском языке: Бужанский подошел ко мне и сказал: «Спасибо, я все понял»

13.02 / Элла Памфилова: Голосование по поправкам в Конституцию сопоставимо по стоимости с выборами президента

27.12 / Кремль не исключил переговоров Путина и Лукашенко до Нового года

16.02 / Родителей напавшего на храм в Москве мужчины шокировал поступок сына

03.02 / Берлин отреагировал на отказ в посадке немецкого самолета из Уханя в Москве

14.02 / Супруга удерживаемого в Ливии российского социолога возмущена бездействием МИД РФ

31.12 / Сирийская армия приостановила наступление в Идлибе из-за дождей

14.02 / Журналистка «Новой газеты» Елена Милашина получила письмо с угрозой убийством

25.02 / Германию напугала вспышка коронавируса в Италии

04.02 / Новый глава стройкомплекса Москвы переехал в пентхаус по соседству с отцом Собянина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика