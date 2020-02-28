Россия приостанавливает пропуск граждан Ирана через границу

28.02.2020, 9:41, Новости дня

Правительство РФ приняло решение о временной приостановке пропуска через государственную границу граждан Ирана, въезжающих для обучения и трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на сайте кабинета министров. Ограничение начинает действовать уже 28 февраля.

Также РФ ограничивает регулярные и чартерные авиарейсы с Ираном, чтобы предотвратить завоз вируса. С 1 марта планируется закрыть авиасообщение с Южной Кореей, а с 4 марта приостановить курсирование поезда Москва — Ницца — Москва. Он проходит через территорию Италии, где зафиксировано максимальное в Европе количество инфицированных. Накануне глава ВОЗ одобрил меры нашей страны в профилактике коронавируса, которые позволили избежать случаев заражения.

Как сообщалось ранее, в Иране началась вспышка коронавируса, заболела даже вице-президент Ирана по делам семьи и женщин Масумех Эбтекар. Между тем первый случай коронавируса зафиксирован в Белоруссии — его туда привез иранский студент, прилетевший рейсом из Баку.

Новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в РФ за сутки не зафиксировано. Об этом заявили в Роспотребнадзоре. Тем временем количество стран, в которых помимо Китая распространился вируса, достигло 50. Это данные Всемирной организации здравоохранения. Общее число заразившихся опасной инфекцией во всем мире превышает 83 тысячи человек, сообщает "Россия 24".