ВОЗ оценила «агрессивный подход» России против коронавируса

28.02.2020, 9:30, Разное

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус похвалил усилия России и еще нескольких стран в борьбе с эпидемией коронавируса. По его словам, пример этих государств показывает, что агрессивные меры по предотвращению распространения инфекции помогают.

За последние две недели Россия, Бельгия, Индия, Камбоджа, Непал, Вьетнам, Шри-Ланка и Филиппины не сообщили ни об одном новом случае заражения коронавирусом. В то же время, уточнил глава ВОЗ, это не дает гарантии, что болезнь больше не появится в этих странах, передает РБК.

Напомним, в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии, возбудителем которой стал коронавирус. Всемирная организация здравоохранения присвоила инфекции официальное название – COVID-19, сообщает РИА ФАН.



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