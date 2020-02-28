Английская ученая проиграла иск к американским СМИ о «связях» с Россией

28.02.2020, 9:25, Новости дня

Светлана Лохова, британский ученый родом из России, проиграла иск о клевете к предполагаемому информатору ФБР Стефану Халперу и нескольким американским СМИ, заявивших о ее якобы связи с российскими властями и разведкой.

Федеральный судья Леони Бринкема постановила отклонить иск Лоховой к Халперу, Wall Street Journal, New York Times, Washington Post и телеканалу MSNBC, от которых истица требовала компенсации в размере 25 млн долларов, передает РИА «Новости».

В 57-страничном постановлении судья отмечает, что истица предполагала в действиях ответчиков «широкий сговор с целью очернения и нанесения ей ущерба». Однако, по мнению судьи, этому не находится подтверждений.

Согласно решению суда, иск Лоховой недостаточно обосновывает ее предположения, что Халпер и американские СМИ хотели нанести ей умышленный ущерб. Указано также, что в штате Виргиния, где был подан иск, срок дел о клевете – один год, а под это определение подпадает лишь одна статья Washington Post из целого ряда, которые упоминает истица. При этом в публикации WP напрямую не сказано, что Лохова была «русской шпионкой».

«Проще говоря, в этой статье нет ничего, порочащего истицу», – заключает американская судья.

Как утверждает Лохова, Халпер и СМИ были в сговоре и распространяли ложную информацию о том, что она на протяжении ряда лет состояла в близких отношениях с Майклом Флинном, занимавшим пост главы военной разведки США. Звучали предположения, что она якобы работала на российскую разведку с целью скомпрометировать Флинна. Лохова опровергает какие-либо неподобающие отношения с Флинном и заявляет, что никогда не служила в российских спецслужбах.

Россия неоднократно отвергала обвинения в мнимом вмешательстве во внутренние дела других государств и, в частности, Соединенных Штатов. Президент Владимир Путин подчеркивал, что подобные упреки в адрес нашей страны являются иллюзией, а также «стремлением выдать желаемое за действительное». По словам российского лидера, авторы этих обвинений стремятся создать внешнего противника, наличие которого помогает решать внутриполитические вопросы.