За выходной в день голосования по Конституции выступили 70 процентов россиян

28.02.2020, 9:25, Новости дня

Около 70% россиян положительно относятся к идее провести голосование по поправкам в Конституцию в будний день, который объявят выходным, свидетельствует опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

ФОМ провел опрос на тему отношения россиян к выбранному дню голосования за конституционные поправки, передает РБК.

В частности, граждан спрашивали: «Всенародное голосование по вопросу поправок в Конституцию назначено на 22 апреля. Это будний день (среда), который будет объявлен выходным. Как вы относитесь к идее провести голосование в будний день, который будет объявлен выходным, – положительно или отрицательно?».

О положительном отношении заявили 68% россиян, об отрицательном – 13%.

Респондентов также спросили, примут ли они участие в голосовании. Ответы распределились следующим образом: 31% заявили, что совершенно точно примут участие в голосовании, 20% – что вероятнее всего примут, 13% – что скорее примут, чем не примут.

О нежелании участвовать в плебисците заявили 25% россиян. Из них 13% сказали, что совершенно точно не примут участия в голосовании, 6% – что вероятнее всего не примут, еще 6% – что скорее не примут, чем примут.

Также респондентам задавали и вопрос, слышали они, что пакет поправок к Конституции будет вынесен на всенародное голосование: 32% сообщили, что знают об этом, 26% «что-то слышали», а 41% услышали впервые.

Опрос проводился 26–27 февраля в 53 субъектах и 104 населенных пунктах среди 1,5 тыс. респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку о проведении общероссийского голосования по изменениям в Конституции 22 апреля. Этот день будет оплачиваемым выходным. Голосование пройдет с 8.00 до 20.00 по местному времени.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что поправки к Конституции показывают истинные ценности России.



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