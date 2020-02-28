Адмирал Игорь Касатонов ответил украинскому «танкисту» на слова об усилении Черноморского флота

28.02.2020, 9:16, Новости дня

Командующий Черноморским флотом с 1991 по 1992 год адмирал Игорь Касатонов прокомментировал слова главкома ВМС Украины Игоря Воронченко об усилении военного потенциала РФ в Черном море.

«Воронченко – танкист. И по образованию, и по прохождению службы. Адмирал он очень условный, вдобавок никакого украинского флота как не было, так и нет. Слушать его демагогию и давать комментарии – это ниже своего достоинства», – передает РИА «Новости» слова Касатонова.

По его словам, Черноморский флот «развивается планово и спокойно», однако можно было бы вести этот процесс активнее.

«Это все в планах, как и рост боевого потенциала. Но даже в сегодняшнем виде Черноморский флот решает поставленные задачи, что очень важно», – заключил адмирал.

Ранее Воронченко пожаловался на ускоренную модернизацию российского Черноморского флота.



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