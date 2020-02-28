Опасения относительно прямого конфликта между Турцией и Россией возросли

28.02.2020, 9:08, Новости дня

Турецкая армия понесла большие потери в результате авиаудара на северо-западе Сирии, который может кардинально изменить ход сирийской войны на фоне нарастающих опасений относительно прямого конфликта между Россией и Турцией, являющейся членом НАТО.

Не менее 33 турецких военнослужащих погибли и более 30 получили ранения, рассказал Рахми Доган, губернатор турецкой провинции Хатай, куда привозят раненых.

По словам турецких властей, удар нанесли сирийские правительственные силы, однако в последние недели большинство авиаударов в регионе проводили российские истребители.

В пятницу у здания российского консульства собрались демонстранты, скандируя: «Россия – убийца! Путин – убийца!»

Турецкие власти не возлагают ответственность на Россию, опасаясь прямого столкновения и желая сохранить возможность переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

Получить комментарии от российских властей в четверг не удалось.

По данным турецких СМИ, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг созвал экстренное совещание в Анкаре. А турецкие силы тем временем начали наносить ответные удары по сирийской армии в провинции Идлиб.

Пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омер Челик назвал случившееся «нападением» на Североатлантический альянс и сообщил, что Турция начнет в пятницу консультации с НАТО в связи с гибелью трех десятков военных в результате авиаудара в Идлибе.

Турция давно поддерживает силы оппозиции в гражданской войне в Сирии. Сирийскому президенту Башару Асаду при поддержке России и Ирана удалось преимущественно подавить повстанческое движение, в результате чего погибли сотни тысяч человек и миллионы стали беженцами.

Правительство Асада при воздушной поддержке России ведет наступление в Идлибе, который является последним оплотом повстанцев. За последние три месяца из-за эскалации насилия в этом регионе почти миллион человек были вынуждены покинуть свои дома, что привело к гуманитарному кризису на границе с Турцией.

В последние дни напряженность между двумя сторонами растет, усиливая опасения по поводу конфликта между Турцией и Россией, которая контролирует воздушное пространство на северо-западе Сирии.

Эрдоган призвал сирийское правительство и российские силы прекратить наступление в Идлибе и отойти от турецких позиций, которые оказались в окружении сирийских сил. Он также призывает создать в регионе контролируемую Турцией зону безопасности для переселенцев.

Турция направила в провинцию тысячи военнослужащих, чтобы остановить наступление сирийской армии, однако отсутствие воздушной поддержки препятствует ее усилиям. Россия ведет массированную воздушную кампанию по всей провинции, нанося удары по больницам, школам и жилым зданиям. За три месяца погибли не менее 300 человек.

Анкара попросила США предоставить ракеты Patriot для защиты турецких военнослужащих и призвала НАТО обеспечить соблюдение бесполетной зоны, чтобы защитить три миллиона мирных жителей Идлиба.

Однако Вашингтон и члены НАТО пока отказываются вовлекаться в конфликт на северо-западе Сирии, не желая вступать в конфронтацию с Россией, отмечают западные чиновники.

Тем не менее Госдепартамент в четверг заявил, что США очень обеспокоены сообщениями об атаке на турецких военных в Идлибе и поддерживают своего союзника по НАТО.

«Мы поддерживаем нашего союзника по НАТО, Турцию, и продолжаем призывать к немедленному прекращению этой отвратительной наступательной операции, проводимой режимом Асада, Россией и силами, пользующимися поддержкой Ирана», – говорится в заявлении представителя Госдепартамента.

Посол США в НАТО Кэй Бейли Хатчисон в четверг выразила надежду на то, что власти Турции вскоре поймут, что из себя представляет Россия, и кто в действительности является надежным партнером Анкары. Хатчисон заявила об этом, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать гибель десятков турецких солдат в Сирии от удара сирийской правительственной армии, которую поддерживает Россия.

Отвечая на вопрос, Хатчисон отметила, что ей неизвестно об инциденте, однако, если «это произошло, то я просто надеюсь, что президент Эрдоган… увидит, кто является… надежным партнером, и кто не является».

Дипломат добавила, что покупка Турцией российских систем противоракетной обороны С-400 испортила отношения между Анкарой и Вашингтоном.

Министерство обороны России со своей стороны сообщило, что «27 февраля 2020 года находящиеся в Идлибской зоне деэскалации формирования террористической группировки "Хайят Тахрир аш Шам" предприняли попытку проведения крупномасштабной наступательной операции по широкому фронту на позиции сирийских правительственных войск».

В сообщении министерства отмечалось, что российский Центр по примирению враждующих сторон находится в постоянном контакте с турецким Идлибским координационным центром с целью исключения любых угроз безопасности.

«В течение прошедших суток представителями российского ЦПВС постоянно запрашивались и подтверждались у турецких коллег координаты местонахождения всех подразделений вооруженных сил Турции, находящихся рядом с районами боевых действий террористов», – подчеркнуло министерство.