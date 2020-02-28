Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли сделала очередную пластику

28.02.2020, 9:02, Разное

Звезда популярного телесериала «Великолепный век» Мерьем Узерли в очередной раз сделала пластику. Актриса исправила подбородок у профессионального хирурга Симона Уриана.
Об этом пояснил сам врач, который и принимал известную личность. Причём это не первый раз, когда Мерьем Узерли обращается к нему за помощью для коррекции своей внешности. Сама же знаменитость активно продолжает отрицать любые операции у пластического хирурга и отмечает, что вся её красота — естественная. К доктору же она обращалась исключительно для того, чтобы он нанёс ей особый крем, который, по словам актрисы, идеально сочетается с её кожей.

Известность Мерьем Узерли получила после выхода телесериала «Великолепный век». Её сразу же назвали одной из самых красивых артисток. В Турции внешность знаменитости посчитали эталоном женской красоты и сразу же поставили в один ряд с национальными звёздами кинематографа.



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