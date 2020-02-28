Представлен компактный смартфон Huawei Enjoy 10e

28.02.2020, 9:02, Разное

Китайская компания Huawei презентовала свой новый смартфон, который получил название Enjoy 10e. От прочих мобильных аппаратов новинка отличается компактными размерами.
На полках торговых точек этот гаджет появится в течение ближайших дней, тогда разработчики подробнее расскажут об особенностях собственного изобретения и его стоимости. Согласно обнародованному тизеру, Huawei Enjoy 10e получит мощный аккумулятор с хорошим временем автономной работы. Авторы оснастили смартфон 5,71-дюймовым экраном с разрешением 1520 на 720 точек. Учитывая большое количество имеющихся на рынке технологий девайсов с экранами больше шести дюймов, Enjoy 10e можно назвать компактной моделью.

Новое изобретение китайской компании обладает однокристальным процессором Kirin 810, который производится по стандартам семинанометрового процесса, внедренной батареей с объемом 4000 мАч и опцией поддержки 10-ваттной зарядки. Предполагается, что начальная стоимость смартфона составит почти 140 американских долларов, но точный ценник будет известен спустя время. Официальная презентация телефона состоится в первый день весны.

Компания Huawei в 2015 году оказалась на третьем месте в списке ведущих изготовителей смартфонов, такого же успеха ей удалось добиться по результатам первого квартала 2017 года. Фирма во втором квартале 2018-го обошла корпорацию из США Apple, заняв в «гонке» второе место. Летом ушедшего года она представила свой первый гаджет, который оснащен сетью пятого поколения, а также выпускает свою операционную систему Harmony OS.



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