Обновление улучшило стереодинамики флагманов Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro

28.02.2020, 9:02, Разное

Стереодинамики новых смартфонов от компании Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro теперь звучат еще лучше. Это стало возможно благодаря соответственному обновлению.

Совсем недавно китайская корпорация презентовала очередные свои флагманы — мобильные аппараты Mi 10 и Mi 10 Pro, первую партию которых раскупили всего за трое суток. Одной из самых главных особенностей новинок оказались качественные стереодинамики, и благодаря им смартфоны смогли стать лидерами в перечне лучших девайсов по качеству аудио DcOMark.

Первые покупатели технологической продукции корпорации Xiaomi пришли к выводу, что в отдельных эпизодах динамики работают не очень корректно, и из них исходит некий посторонний шум. Разработчики быстро отреагировали на эти жалобы и выпустили обновление, которое в полной мере устранило неприятную ошибку. Следует отметить, что DxOMark проводила испытание Mi 10 Pro с прошивкой, доступной для всех пользователей только с 5 марта, поэтому в лабораторных условиях каких-либо проблем не удалось зафиксировать. Данный патч от китайского производителя помог также стабилизировать связь во время подключения к маршрутизаторам.

Смартфон Mi 10 вышел несколько дней назад. Получил Super AMOLED-дисплей на 6,67 дюймов с разрешением 1080 на 2340 точек и плотностью 386 ppi. В роли чипсета выступает процессор Qualcomm Snapdragon 865 с частотой 2,84 Ггц. Объем оперативной памяти равен 8 Гб, собственной — 128 Гб, сканер отпечатков пальцев имеется на дисплее.