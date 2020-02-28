Обновление улучшило стереодинамики флагманов Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro

28.02.2020, 9:02, Разное

Стереодинамики новых смартфонов от компании Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro теперь звучат еще лучше. Это стало возможно благодаря соответственному обновлению.
Совсем недавно китайская корпорация презентовала очередные свои флагманы — мобильные аппараты Mi 10 и Mi 10 Pro, первую партию которых раскупили всего за трое суток. Одной из самых главных особенностей новинок оказались качественные стереодинамики, и благодаря им смартфоны смогли стать лидерами в перечне лучших девайсов по качеству аудио DcOMark.

Первые покупатели технологической продукции корпорации Xiaomi пришли к выводу, что в отдельных эпизодах динамики работают не очень корректно, и из них исходит некий посторонний шум. Разработчики быстро отреагировали на эти жалобы и выпустили обновление, которое в полной мере устранило неприятную ошибку. Следует отметить, что DxOMark проводила испытание Mi 10 Pro с прошивкой, доступной для всех пользователей только с 5 марта, поэтому в лабораторных условиях каких-либо проблем не удалось зафиксировать. Данный патч от китайского производителя помог также стабилизировать связь во время подключения к маршрутизаторам.

Смартфон Mi 10 вышел несколько дней назад. Получил Super AMOLED-дисплей на 6,67 дюймов с разрешением 1080 на 2340 точек и плотностью 386 ppi. В роли чипсета выступает процессор Qualcomm Snapdragon 865 с частотой 2,84 Ггц. Объем оперативной памяти равен 8 Гб, собственной — 128 Гб, сканер отпечатков пальцев имеется на дисплее.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.01 / Опубликован ТОП-5 бюджетных седанов, лучше всего адаптированных для суровой российской зимы

31.01 / Названы 6 наименее полезных опций в автомобиле

26.02 / Наука: В Канаде снова нашли древнейшие следы жизни

05.01 / Мнение: Наша сила — именно в силе (с)

24.02 / Мнение: О бедности и твиче

10.02 / Наука: Работа — частая причина депрессии и тревожности

23.01 / Власти Австралии не могут выйти на связь с тушившим лесные пожары самолетом

05.01 / Загадка несмываемого отпечатка ладони пожарного Фрэнсиса Леви

25.02 / Технологии: «Испытания занимают несколько лет, но в экстренной ситуации – месяцы». Когда ждать лекарства от коронавируса – объясняет врач

07.02 / Американские учёные обнаружили новое полезное свойство йогурта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика