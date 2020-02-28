Американский писатель обругал «Преступление и наказание» Достоевского

28.02.2020, 9:01, Новости дня

Американский писатель Джеймс Эллрой, автор детективных романов «Секреты Лос-Анджелеса» и «Черная орхидея», в интервью испанской газете El País в грубой форме высказался о романе писателя Федора Достоевского «Преступление и наказание».

«Всякий раз, как я начинаю эту книгу, все заканчивается тем, что я думаю: «О, чувак, нет. Не могу читать это русское *** («чушь» – прим. ВЗГЛЯД). Это не для меня», – приводит его слова РИА «Новости».

Так писатель ответил на вопрос о книге, которую он не может дочитать.

«Преступление и наказание» – социально-психологический и социально-философский роман Достоевского, над которым он работал в 1865-1866 годах.