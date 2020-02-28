Экс-депутат Рады запланировал «срыв строительства» российских АПЛ

28.02.2020, 9:01, Новости дня

Бывший депутат Верховной рады Украины Андрей Сенченко предложил «план срыва строительства» российских атомных подводных лодок, сообщили СМИ.

Как пишет газета «Факты и комментарии», по словам Сенченко, если РФ решится начать реализацию масштабного проекта по обеспечению Крыма водой без поставок с Украины, это подорвет национальную экономику, передает РИА «Новости».

Он добавил, что Москве придется останавливать федеральные программы и производство атомных подводных лодок.

Соответственно, к этому Украина и должна подвести Россиию, считает он.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какой ущерб наносит Крыму украинская водная блокада.



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