Компания Honda назвала цены на гибридный кроссовер CR-V 2020

28.02.2020, 9:00, Новости дня

Осенью прошлого года состоялся официальный выход нового кроссовера Honda CR-V Hybrid.

Вместе с тем покупателям практически сразу озвучили стоимость паркетника в традиционном исполнении, однако уже несколько дней назад рассекретили стоимость гибридной комплектации автомобиля. Приобрести модель Honda CR-V Hybrid станет возможным по цене от 27,7 тысяч долларов. В самом продвинутом исполнении ценник на кроссовер увеличится до 35,9 тысяч долларов.

Эксперты сразу же указали, что самыми близкими по параметрам и цене конкурентами окажутся модели Toyota RAV4 и Ford Escape. Первая из автомобилей в прошлом году стала самой продаваемой среди кроссоверов, имея около 448 тысяч продаж на мировом рынке.



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